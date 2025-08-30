அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்.. பூத் கமிட்டி அமைப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை..!
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது மற்றும் வரவிருக்கும் தேர்தல் பணிகள் குறித்து முக்கிய ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அமைப்பு ரீதியாக உள்ள 82 மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். கட்சியின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்துவது, புதிய உறுப்பினர்களைச் சேர்ப்பது, மற்றும் பூத் கமிட்டி அமைப்பது ஆகியவை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தும் வகையில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வாக்குச்சாவடிக்கு 8 பேர் வீதம் 'பூத் கமிட்டி' அமைக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார். இந்த பட்டியலை விரைவாக சமர்ப்பிக்குமாறும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
வரவிருக்கும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில், கட்சித் தொண்டர்களை ஒருங்கிணைப்பது, தேர்தல் பிரசார வியூகங்களை வகுப்பது, மற்றும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் கட்சியின் பலத்தை அதிகரிப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டம், தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க. தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்த தொடங்கியிருப்பதை காட்டுகிறது. குறிப்பாக, பூத் கமிட்டி அமைப்பதற்கான உத்தரவு, தேர்தலை எதிர்கொள்ள கட்சி முழுமையாகத் தயாராகி வருவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
Edited by Mahendran