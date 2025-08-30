சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (11:24 IST)

ஜி.கே. மூப்பனார் நினைவு தினம்: ஒரே மேடையில் ஈபிஎஸ், அண்ணாமலை, எல்.கே சுதீஷ்..

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவனர் ஜி.கே.மூப்பனார் அவர்களின் நினைவு தினத்தையொட்டி சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், அ.தி.மு.க. மற்றும் பா.ஜ.க. தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் பங்கேற்றனர். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
 
சென்னையில் உள்ள மூப்பனார் நினைவிடத்தில் நடைபெற்ற அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பா.ஜ.க. மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் மரியாதை செலுத்தினர். இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு, ஈபிஎஸ் அருகே உட்கார்ந்தார்.
 
மேலும் மூப்பனார் நினைவு தின நிகழ்ச்சியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி  தலைவர்களுடன் தே.மு.தி.க. பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ் பங்கேற்றார்.
 
சமீபகாலமாக அரசியல் நிலைப்பாடுகளில் மாறுபாடுகள் காணப்பட்ட நிலையில், அ.தி.மு.க. மற்றும் பா.ஜ.க. தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் கூடியது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இதில் தேமுதிகவும் கலந்து கொண்டதால் எதிர்கால அரசியல் கூட்டணிகள் குறித்த எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!

பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு வார கால பயணமாக ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு புறப்பட்டுள்ளார். இந்த பயணம், தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் திறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பயணத்திற்கு முன்னதாக, முதல்வர் அளித்த பேட்டியில், "பேச்சைக் குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி" என்று உறுதியளித்தார்.

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரு சவரன் ரூ.77,000ஐ நெருங்கியதால் பரபரப்பு..!

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரு சவரன் ரூ.77,000ஐ நெருங்கியதால் பரபரப்பு..!தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.76,960-க்கு விற்பனையாகிறது. இந்த திடீர் விலை உயர்வு வாடிக்கையாளர்களையும், நகை வியாபாரிகளையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

வரிவிதிக்க ட்ரம்புக்கு அதிகாரம் இல்லை! அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி! - இந்தியா மீதான வரி நீக்கம்?

வரிவிதிக்க ட்ரம்புக்கு அதிகாரம் இல்லை! அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி! - இந்தியா மீதான வரி நீக்கம்?உலக நாடுகளுக்கு வரிவிதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் இல்லை என அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில் இந்தியா மீதான வரி விரைவில் நீக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்தியா யானை போன்றது.. அமெரிக்கா எலி தான்.. பொருளாதார நிபுணர் எச்சரிக்கை..!

இந்தியா யானை போன்றது.. அமெரிக்கா எலி தான்.. பொருளாதார நிபுணர் எச்சரிக்கை..!அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் ரிச்சர்டு வோல்ஃப், அமெரிக்கா இந்தியா மீது விதித்துள்ள 50 சதவீத வரியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இது "யானையை எலி தாக்குவது போலத்தான், அது அச்சுறுத்துவதாக இருக்காது, மாறாக நகைச்சுவையாக இருக்கும்" என்று அவர் பகிரங்கமாக கூறியுள்ளார்.

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காலவரையற்ற விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காலவரையற்ற விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு..!வாகன நிறுத்தம் தொடர்பான மோதலில் ஏற்பட்ட வன்முறையை தொடர்ந்து, திருநெல்வேலியில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் மறு உத்தரவு வரும் வரை காலவரையின்றி மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

