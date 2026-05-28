  4. AIADMK’s Decline Under EPS Blazes a Trail for TVK’s Rise in Tamil Nadu Politics
Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (16:16 IST)

எடப்பாடியாரின் சுயநல அரசியல்.. அதிமுக அழிகிறது.. தவெக வளர்கிறது...

Edappadi Palanisamy vs Vijay
Publish: Thu, 28 May 2026 (16:15 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (16:16 IST)
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக சந்தித்த உட்கட்சிப் பூசல்களும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சில தன்னிச்சையான முடிவுகளும் அக்கட்சியை பலவீனப்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
குறிப்பாக சசிகலா, ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோரின் வெளியேற்றமும், கடந்த தேர்தல்களில் ஏற்பட்ட தொடர் சறுக்கல்களும் தொண்டர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல தொகுதிகளில் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதும், ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலத்திற்கான கட்சியாக அது சுருங்கி வருவதாக எழும் விமர்சனங்களும் தொண்டர்களை வேதனைக்குள்ளாக்கியுள்ளன.
 
இந்த சூழ்நிலையில், எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் அரசியல் கோட்பாடுகளை தனது பாணியில் முன்னெடுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை அதிமுகவின் அடிமட்டத் தொண்டர்கள் மற்றும் சில முக்கிய நிர்வாகிகள் தங்களின் மாற்று அரசியல் தளமாகப் பார்க்த் தொடங்கியுள்ளனர். இதன் விளைவாக, தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த பல இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களும், மூத்த நிர்வாகிகளும் தவெகவை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
 
அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியும் உட்கட்டமைப்பும் தவெகவை நோக்கி நகர்வதால், தமிழக வெற்றி கழகம் தற்போதைய சூழலில் மற்றொரு பலமான அரசியல் சக்தியாக உருவெடுத்து வருகிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சுயநல அரசியல் போக்கினால் அதிமுக அழிகிறது என்ற வேதனையில், தங்களின் எதிர்காலமாக தவெகவை தொண்டர்கள் தேர்ந்தெடுத்து வருவதாகக் கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
 
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ.. சென்னை மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்...சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக அதிவேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் பாதை தற்போது திறப்பு விழாவிற்கு தயாராகியுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கலாம் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

தவெக மீது அதிருப்தில் காங்கிரஸ்?!.. விஜயை ராகுல் சந்திக்காமல் போனதன் பின்னணி!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது.

கோரிக்கை வைத்த 20 நாட்களில் பேருந்து வசதி.. திராவிடம் 60 வருடங்களில் சாதிக்காததை 10 நாளில் சாதித்த தவெக அரசு...சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.

அரசு உணவகங்களில் 5 ரூபாய்க்கு மீன் சாப்பாடு!.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி!...தமிழகத்தில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது தான் அம்மா உணவகம். ஏழை, எளியவருக்கு பயன்பெறும் வகையில் மிகவும் குறைவான விலையில் இந்த உணவகத்தில் உணவுகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.