போலி நூல்களை விற்பனை செய்த வழக்கு.. அகல் விளக்கு உரிமையாளர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்...
கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு தரமற்ற மற்றும் போலி நூல்களை விற்பனை செய்து பல கோடி ரூபாய் நிதி முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அகல் விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களின் உரிமையாளர் ஆர். மோகன் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தரமற்ற புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, நூலகங்களில் இருந்து சுமார் 70,000-க்கும் மேற்பட்ட போலி புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டதோடு, நூலகத்துறை அலுவலர்கள் 5 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். மேலும், தொடர்புடைய அதிகாரிகள் மீது 11 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, கடந்த நவம்பர் 16-ஆம் தேதி மோகன் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில், இன்று சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பு மோகன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது, கைது செய்யப்பட்டவுடன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதால் அவரிடம் முழுமையாக விசாரணை நடத்தப் போதிய அவகாசம் கிடைக்கவில்லை என கூறி, மோகனை 3 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.