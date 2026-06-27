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  4. After Finance and Electricity, Tamil Nadu Government to Release White Paper on Agriculture Soon
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Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (11:02 IST)

நிதி, மின்சாரத்தை அடுத்து வேளாண் துறைக்கும் வெள்ளை அறிக்கை.. அமைச்சர் தகவல்..

தமிழ்நாடு அரசு
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (11:00 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (11:02 IST)
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தமிழக அரசின் முக்கிய துறைகளான நிதி மற்றும் மின்சார துறைகளைத் தொடர்ந்து, தற்போது வேளாண்துறைக்கும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட அரசு தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருகிறது. இதன்படி, தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் அவர்கள் விரைவில் இந்த வேளாண்துறைக்கான வெள்ளை அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுவார் என்ற நம்பகமான தகவல் கோட்டை வட்டாரங்களில் இருந்து வெளியாகியுள்ளது.
 
மாநிலத்தின் விவசாய தற்போதைய நிலை, கடந்த சில ஆண்டுகளில் வேளாண்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள கடன் சுமைகள், விவசாயிகளுக்கான திட்டங்கள், நீர் மேலாண்மை மற்றும் இத்துறையின் நிதி ஒதுக்கீடு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது போன்ற முக்கிய விவரங்கள் இந்த வெள்ளை அறிக்கையில் விரிவாக இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முந்தைய துறைகளின் வெள்ளை அறிக்கைகள் பெரும் அரசியல் விவாதங்களை ஏற்படுத்திய நிலையில், வேளாண்துறையின் அறிக்கை மீதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
 
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், துறையின் செயல்பாடுகளில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வரவும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அரசுத் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இத்திட்டம் விரைவில் மக்கள் பார்வைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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