  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. After Brief Delay Over Missing Certificate, Minister Keerthana Formally Takes Oath of Office
Written By
Last Updated : Monday, 11 May 2026 (15:27 IST)

சான்றிதழை சில நிமிடங்களில் கொண்டு வந்து பதவியேற்றார் அமைச்சர் கீர்த்தனா.. பரபரப்பு தகவல்..!

தமிழ்நாடு
Publish: Mon, 11 May 2026 (15:26 IST) Updated: Mon, 11 May 2026 (15:27 IST)
google-news
தமிழக எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவில் சிறிய நிர்வாக தாமதத்திற்கு பிறகு, அமைச்சர் கீர்த்தனா முறைப்படி பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார். 
 
முன்னதாக, சட்டமன்ற விதிகளின்படி சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தனது வெற்றி சான்றிதழை அவர் கொண்டு வராத காரணத்தால், பதவியேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் பதவியேற்காமல் தற்காலிகமாக திரும்ப வேண்டிய சூழல் உருவானது
 
 இந்த சம்பவம் ஊடகங்களில் விவாத பொருளான நிலையில், சில நிமிடங்களில் தனது சான்றிதழை சமர்ப்பித்த அவர், பின்னர் எம்.எல்.ஏஆக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
 
அமைச்சர் கீர்த்தனாவின் இந்த செயல், சட்ட விதிகளுக்கு இந்த அரசு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை பறைசாற்றுகிறது. ஒரு அமைச்சர் என்ற போதிலும், ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே பதவிப்பிரமாணம் நடைபெறும் என்ற சட்டமன்றத்தின் மரபு நிலைநாட்டப்பட்டது. 
 
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இளம் மற்றும் துடிப்பான அமைச்சர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் கீர்த்தனா, தற்போது தனது துறை சார்ந்த பணிகளைத் தீவிரமாக தொடங்கியுள்ளார். இந்த சிறிய இடறலுக்கு பின் அவர் முழு அதிகாரத்துடன் பொறுப்பேற்றது அவரது ஆதரவாளர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia
அடுத்த கட்டுரையில்
விஜயை கட்டியணைத்த உதயநிதி!.. கைபிடித்து கூட்டிச்சென்ற முக ஸ்டாலின்..

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.