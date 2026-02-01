விஜய் அவர்களே, நீங்கள் வாங்கும் சம்பளம் White-ல் எவ்வளவு? பிளாக்கில் எவ்வளவு?" திண்டுக்கல் சீனிவாசன்
தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வருகைக்கு பிறகு, இதுவரை திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமே விஜய்யை விமர்சித்து வந்தன. ஆனால், தற்போது அதிமுகவும் அந்த வரிசையில் இணைந்துள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், விஜய்யை நோக்கி சரமாரியான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
"விஜய் அவர்களே, நீங்கள் வாங்கும் சம்பளத்தில் எவ்வளவு வெள்ளை பணம் எவ்வளவு? கருப்புப் பணம்? என்று அவர் நேரடியாக கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், வாங்கிய சம்பளத்திற்கு முறையாக வரி கட்டினீர்களா? என்றும், மீதமுள்ள பணத்தை எங்கு வைத்துள்ளீர்கள் என்றும் அவர் கேட்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுகவையும் ஒரு ஊழல் கட்சி என்று விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் விமர்சித்ததற்கு பதிலடியாகவே, திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வருமானம் குறித்த இந்த கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார். இதன் மூலம், வரும் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியலில் விஜய் மற்றும் அதிமுக இடையேயான மோதல் புதிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
Edited by Siva