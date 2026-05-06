புதன், 6 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (12:25 IST)

செங்கோட்டையனுக்கு பதவி கொடுத்தால் ஆதரவு இல்லை.. ஈபிஎஸ் கறார்.. 'நீங்கள் சொல்வதை கேட்க நாங்கள் பா.ஜ., அல்ல, தவெக பதிலடி..

sengottaiyan
தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான அரசியல் நகர்வுகள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அதிமுகவில் பெரும் பிளவு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. 
த.வெ.க அமைச்சரவையில் மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் இடம்பெறக் கூடாது என எடப்பாடி பழனிசாமி நிபந்தனை விதித்ததாகவும், அதற்குத் த.வெ.க தலைமை மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
செங்கோட்டையனுக்குச் சபாநாயகர் பதவி வழங்கத் த.வெ.க முன்வந்தபோது, அவர் வெறும் எம்.எல்.ஏ-வாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் எனவும், அப்போது தான் அதிமுக, தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் பழனிசாமி பிடிவாதம் காட்டியுள்ளார்.
 
இதற்குத் த.வெ.க தரப்பில், நீங்கள் சொல்வதைக் கேட்க நாங்கள் பா.ஜ.க அல்ல” என ஆணித்தரமாகக் கூறிவிட்டனர். இதனால் பழனிசாமி ஆதரவு தர மாட்டார் என தெரிகிறது.
 
ஆனால் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி போன்ற சீனியர்கள் த.வெ.க-விற்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர். இக்கருத்து வேறுபாட்டால், வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் அதிமுக இரண்டாக உடைந்து, ஒரு தரப்பு த.வெ.க-விற்கு ஆதரவளிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே, இன்று நடைபெறவிருந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டத்தைப் பழனிசாமி திடீரெனத் தள்ளிவைத்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

35% எல்லாம் இருக்கட்டும்!. எவ்ளோ எம்.எல்.ஏ?. அதை சொல்லுங்க!.. தவெகவிடம் ஆளுநர் கறார்...நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

ப்ளீஸ்!., எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க!. திருமாவளவனுக்கு விஜய் கடிதம்..நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைக்கும் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

ஆரம்பிக்கப்படுகிறது தவெக தொழிற்சங்கம்.. போக்குவரத்து ஊழியர்கள் மும்முரம்..!தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறையின் கீழ் இயங்கும் எட்டு கழகங்களில் சுமார் 1.16 லட்சம் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். தற்போதுள்ள சூழலில் தி.மு.க.வின் தொ.மு.ச., அ.தி.மு.க.வின் அண்ணா தொழிற்சங்கம், சி.ஐ.டி.யு. மற்றும் ஏ.ஐ.டி.யு.சி. போன்ற அரசியல் சார்புள்ள சங்கங்களே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இருப்பினும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும், இதுவரை போக்குவரத்து துறையில் அதற்கு என தனியாக தொழிற்சங்கம் இல்லை.

திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறாரா சகாயம் ஐஏஎஸ்? ஜெயித்தால் கனிமவளத்துறை அமைச்சரா?தமிழக அரசியல் களத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருபுறம் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில், மறுபுறம் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு நடைபெற வாய்ப்புள்ள இடைத்தேர்தல் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கசிய தொடங்கியுள்ளன. த.வெ.க தலைவர் விஜய்யிடம், முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயத்தை இந்த தொகுதியில் வேட்பாளராக நிறுத்த அக்கட்சியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதே விஜய்க்கு நல்லது!.. இல்லனா சிக்கல்தான்!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. எனவே, தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கவேண்டும் என தவெக தரப்பில் ஆளுநரிடம் கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

