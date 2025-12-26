வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (10:45 IST)

நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்த வேலுமணி, சண்முகம், தனபால்.. ஈபிஎஸ் கையை விட்டு போகிறதா அதிமுக?
சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு காணொளி தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. அதில் அதிமுகவின் மிக முக்கியமான தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் மற்றும் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் ஆகியோர் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்திக்கும் காட்சிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அதிமுக போன்ற ஒரு திராவிட கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள், பாஜக அமைச்சரிடம் இவ்வளவு பணிவு காட்டுவது தொண்டர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வு, எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையை தாண்டி, அதிமுகவின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் பாஜகவுடன் ஒரு ரகசிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிறார்களோ என்ற சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளது.
 
குறிப்பாக, அமலாக்கத்துறை மற்றும் வருமான வரித்துறை போன்ற மத்திய முகமைகளின் பிடியில் இருந்து தங்களை காத்துக்கொள்ளவே, இந்த தலைவர்கள் டெல்லி தலைமையிடம் சரணடைகிறார்கள் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கடுமையாக சாடுகின்றனர். 
 
இந்த சந்திப்பு எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிடி கட்சிக்குள் தளர்வதை காட்டுகிறதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

பீகார் மாதிரி பாதிக்கு பாதி.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஷாக் கொடுத்தாரா அமித்ஷா?தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், பாரதிய ஜனதா கட்சி வழக்கத்தை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளை அதிமுகவிடம் கோருவதற்கு பின்னால் ஒரு தீர்க்கமான நீண்ட கால அரசியல் வியூகம் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. வெறும் கூட்டணியாக மட்டும் இல்லாமல், தமிழக சட்டமன்றத்தில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பாஜக உறுப்பினர்களை அமர வைப்பதன் மூலம், மாநிலத்தில் கட்சியின் அடித்தளத்தை வலுவாக்க டெல்லி மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளது.

பாண்டிய நாட்டை வலம் வரும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை! மதுரையில் பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக பயணம்கோவை ஈஷா யோக மையத்தில் நடைபெறும் மஹாசிவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு, தென்கைலாய பக்திப் பேரவை மற்றும் தமிழகத்தின் முக்கியப் பாரம்பரிய ஆதீனங்கள் இணைந்து நடத்தும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை இன்று (25/12/2025) மதுரையை வந்தடைந்தது. அடுத்த இரண்டு மாத காலத்திற்கு தமிழ்நாட்டின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக இந்த யாத்திரை நடைபெற உள்ளது.

அழிவுகாலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது என்று பிரேமலதா கூறியதற்கு அண்ணாமலை கொடுத்த பதில்..!தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தால் வெறும் 6 இடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்படும் என தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து, தமிழக அரசியலில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் ரயில் டிக்கெட் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது.. மின்சார ரயில் கட்டணமும் உயர்வா?சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பயணிகள் ரயில் கட்டண உயர்வு இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.

