ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

செங்கோட்டையன் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.. கட்சியில் இருந்து நீக்கிய இபிஎஸ்..!

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், தவெக கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியுமான செங்கோட்டையன் முன்னிலையிலேயே, முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ பல்பாக்கி கிருஷ்ணன் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சேலம் புறநகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பல்பாக்கி கிருஷ்ணன், நேற்று நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் சேலத்தில், கட்சியின் மூத்த நிர்வாகி முன்னிலையிலேயே இந்த தாவல் நிகழ்ந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு கடும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
 
இந்த விவகாரத்தில் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ள அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பல்பாக்கி கிருஷ்ணனை கட்சியிலிருந்து நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், "கழகத்தின் கொள்கைகளுக்கும், கோட்பாடுகளுக்கும் முரணான வகையில் செயல்பட்டதாலும், கழக கட்டுப்பாட்டை மீறி அவப்பெயர் உண்டாக்கும் விதத்தில் நடந்து கொண்டதாலும், பல்பாக்கி கிருஷ்ணன் இன்று முதல் கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு உட்பட அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கி வைக்கப்படுகிறார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், அதிமுக உடன்பிறப்புகள் யாரும் இவருடன் எவ்வித தொடர்பும் வைத்து கொள்ளக்கூடாது என்றும் அந்த அறிக்கையில் திட்டவட்டமாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. தவெக கட்சியின் வளர்ச்சி அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமோ என்ற விவாதம் இதன் மூலம் தீவிரமடைந்துள்ளது.
 
அதிமுக நீக்கம், எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக வெற்றி கழகம், பல்பாக்கி கிருஷ்ணன், விஜய், செங்கோட்டையன், சேலம் அதிமுக, அரசியல் மாற்றம்.
 
