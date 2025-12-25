நான் கொடுக்கும் தொகுதிகளை மட்டுமே வாங்கி கொள்ள வேண்டும்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஈபிஎஸ் நிபந்தனை?

வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025
விஜய்யை முதல்வர் வேட்பாளராக ஒப்புக்கொண்டார்களா டிடிவி, ஓபிஎஸ், பிரேமலதா, ராமதாஸ்? அமைகிறது மெகா கூட்டணி?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ஒரு பிரம்மாண்ட 'மெகா கூட்டணி' உருவாவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக்கொண்டு டிடிவி தினகரன், ஓ. பன்னீர்செல்வம், பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் டாக்டர் ராமதாஸ் ஆகியோர் கைகோர்க்க போகிறார்களா என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

பெரியார், காமராஜரை கையில் எடுத்த விஜய்.. பாரதியாரை கையில் எடுத்த சீமான்.. யாருக்கு மக்கள் ஆதரவு?தமிழக அரசியலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் அண்மைக்கால செயல்பாடுகள் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளன. அரசுப் பேருந்துகளில் "தமிழ்நாடு" என்ற பெயரை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவது மற்றும் பெரியார் பெயரில் அமைந்துள்ள ஊர்களுக்கு அந்தந்த மண்ணின் பூர்வகுடி தலைவர்களின் பெயர்களை சூட்ட கோருவது போன்ற போராட்டங்கள் கவனத்தை பெற்றுள்ளன.

14 வயது மகளை கர்ப்பமாக்கிய தந்தைக்கு தூக்கு தண்டனை.. நெல்லை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குனேரி அருகே, தனது 14 வயது மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கர்ப்பமாக்கிய தந்தைக்கு மரண தண்டனை விதித்து நெல்லை போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

விடுமுறையை பயன்படுத்தி பகல் கொள்ளை அடிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள்.. சென்னை - நாகர்கோவில் செல்ல ரூ.5000?கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் பள்ளிகளுக்கான அரையாண்டு விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளிடம் ஆம்னி பேருந்து நிறுவனங்கள் மிக அதிக கட்டணத்தை வசூலித்து வருகின்றன.

அமமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை உண்மைதான்.. விரைவில் நல்ல செய்தி வரும்: செங்கோட்டையன்..!தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி கணக்குகள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. அதிமுக கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கதவுகளை மூடியுள்ள நிலையில், டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அமமுக மற்றும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தரப்பு நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' நோக்கி நகர தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

