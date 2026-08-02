அதிகாரி வீட்டின் முன் விலையுயர்ந்த கார்கள்.. உடனே காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றம்.. இதுதான் மாற்றம்...
தமிழக அமைச்சரவையில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்து வரும் அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீர்வளத்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஆகிய இரண்டு முக்கிய துறைகளுக்கும் ஒரே செயலாளரை நியமித்து தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளராக பணியாற்றி வந்த பிரசாந்த் எம் வாட்னரே, தற்போது நீர்வளத்துறை செயலாளராகவும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் தனது முந்தைய ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளர் பொறுப்பையும் கூடுதலாக கவனிப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், நீர்வளத்துறை செயலாளராக இருந்த சத்திய பிரதா சாலி காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். சமீபத்தில் முன்னணி நாளிதழ் ஒன்றில், நீர்வளத்துறை செயலாளர் மற்றும் சில முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர்கள் வீடுகளின் முன்பு சொகுசு கார்கள் வரிசையாக நிற்பது குறித்து வெளியான செய்தி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதிகாரிகளின் ஆடம்பர வாழ்க்கை மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்த இந்த செய்தியை தொடர்ந்தே அரசு தரப்பில் இந்த அதிரடி மாற்றமும் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஒரே அதிகாரியின் கீழ் இரண்டு முக்கிய துறைகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதும், முறைகேட்டு புகார்களை தொடர்ந்து உடனடியாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி நடவடிக்கையும் அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவரும் முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக கூண்டோடு மாற்றப்படுவார்கள் என்பதை இந்த நிகழ்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva