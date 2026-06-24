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Last Updated : Wednesday, 24 June 2026 (10:54 IST)

தமிழ்நாட்டில் தயாராகும் அடிடாஸ் காலணிகள்: ஜூலை 10 முதல் கரூரில் உற்பத்தித் தொடக்கம்!

தமிழ்நாடு
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (10:52 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (10:54 IST)
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உலக புகழ்பெற்ற விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் காலணிகள் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'அடிடாஸ்' தனது தயாரிப்புகளைத் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்படி, வரும் ஜூலை 10 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் அடிடாஸ் காலணிகளின் உற்பத்தி பணிகள் முறைப்படி தொடங்கப்படவுள்ளன.
 
இத்திட்டத்திற்காக, ஃபீனிக்ஸ்-கோத்தாரி கூட்டு சமூகம் கரூரில் அமைத்துள்ள தங்களது அதிநவீன தொழிற்சாலையில் இந்த உற்பத்தி பணிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளது. உலகத்தரம் வாய்ந்த பிராண்டட் காலணிகள் கரூரில் தயாரிக்கப்படவுள்ளது, அப்பகுதி இளைஞர்களுக்கு பெருமளவிலான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
சமீபகாலமாக பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி தங்களது முதலீடுகளை ஈர்த்து வரும் நிலையில், அடிடாஸ் நிறுவனத்தின் இந்த வருகை தமிழகத்தை இந்தியாவின் மிக முக்கிய காலணி உற்பத்தி மையமாக அடுத்த கட்டத்திற்கு உயர்த்தும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். இத்திட்டம் தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு கிடைத்த மற்றொரு மாபெரும் வெற்றியாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia
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