ஜனநாயகன் லீக் பண்ணது இதுக்குதான்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி!..
விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் ரிலீஸாகவில்லை. இதனால், தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஆனால், சென்சாரும் விடாமல் வழக்கு நடத்தியதால் படத்திற்கு சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. எனவே, தயாரிப்பாளர் வழக்கை வாபஸ் பெற்றார். தற்போத் படம் மறு தணிக்கையில் இருக்கிறது. அதேநேரம், படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருப்பதால் தேர்தலுக்குப் பின்னரே படம் வெளியாகும் என கணிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான், ஜனநாயகன் திரைப்படம் படத்தின் சில காட்சிகள் சமூவலைத்தளங்களில் லீக் ஆகியுள்ளது. நேற்று 5 நிமிட காட்சி மட்டுமே வெளியான நிலையில் இன்று முழு படமும் லீக் ஆகிவிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. சில இணையதளங்களில் படம் பதிவேற்ற சொல்லப்படுகிறது. படத்தின் சில நிமிட காட்சிகளை பலரும் அதை டவுன்லோட் செய்து யுடியூப், எக்ஸ், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.
இதையடுத்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் கசிந்த காட்சிகள் அல்லது காணொளிகளை வாட்ஸ் அப், டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், எக்ஸ், யுடியூப், இணையதளங்கள், டோரண்டுகள் அல்லது வேறு எந்த டிஜிட்டல் ஊடகம் வழியாகவும் பதிவிறக்கம் செய்வதோ, அனுப்புவதோ, பகிர்வதோ, பதிவேற்றுவதோ, சேமிப்பதோ கடுமையான குற்றம். இதை செய்யும் ஒவ்வொரு நபரும் தனித்தனியாக குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கு உட்படுவார்கள்’ என தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரித்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜூனா ‘விஜயை மிரட்டுவதற்காக படத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். எல்.முருகனும் உதயநிதியும்தன் ஜனநாயகன் படத்தை முடக்கினார்கள். எல்.முருகன் வீட்டில் நடந்த பொங்கல் விழாவுக்கு பராசக்தி படக்குழுவை உதயநிதிதான் அனுப்பிவைத்தார். ஜனநாயகன் படத்தை நிறுத்த பாஜக எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது என தெரியும். விஜய்க்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படவேண்டும் என்பதற்காகவே படத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியிட்டுள்ளனர். எம்.ஜி.ஆருக்கும் திமுக இதுபோன்ற நெருக்கடிகளை கொடுத்தனர்’ என பேசியிருக்கிறார்.