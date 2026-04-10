வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (13:00 IST)

ஜனநாயகன் லீக் பண்ணது இதுக்குதான்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி!..

jananayagan
விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் ரிலீஸாகவில்லை. இதனால், தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஆனால், சென்சாரும் விடாமல் வழக்கு நடத்தியதால் படத்திற்கு சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. எனவே, தயாரிப்பாளர் வழக்கை வாபஸ் பெற்றார். தற்போத் படம் மறு தணிக்கையில் இருக்கிறது. அதேநேரம், படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருப்பதால் தேர்தலுக்குப் பின்னரே படம் வெளியாகும் என கணிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான், ஜனநாயகன் திரைப்படம் படத்தின் சில காட்சிகள் சமூவலைத்தளங்களில் லீக் ஆகியுள்ளது. நேற்று 5 நிமிட காட்சி மட்டுமே வெளியான நிலையில் இன்று முழு படமும் லீக் ஆகிவிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. சில இணையதளங்களில் படம் பதிவேற்ற சொல்லப்படுகிறது. படத்தின் சில நிமிட காட்சிகளை பலரும் அதை டவுன்லோட் செய்து யுடியூப், எக்ஸ், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

இதையடுத்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் கசிந்த காட்சிகள் அல்லது காணொளிகளை வாட்ஸ் அப், டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், எக்ஸ், யுடியூப், இணையதளங்கள், டோரண்டுகள் அல்லது வேறு எந்த டிஜிட்டல் ஊடகம் வழியாகவும் பதிவிறக்கம் செய்வதோ, அனுப்புவதோ, பகிர்வதோ, பதிவேற்றுவதோ, சேமிப்பதோ கடுமையான குற்றம். இதை செய்யும் ஒவ்வொரு நபரும் தனித்தனியாக குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கு உட்படுவார்கள்’ என தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரித்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜூனா ‘விஜயை மிரட்டுவதற்காக படத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். எல்.முருகனும் உதயநிதியும்தன் ஜனநாயகன் படத்தை முடக்கினார்கள். எல்.முருகன் வீட்டில் நடந்த பொங்கல் விழாவுக்கு பராசக்தி படக்குழுவை உதயநிதிதான் அனுப்பிவைத்தார். ஜனநாயகன் படத்தை நிறுத்த பாஜக எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது என தெரியும். விஜய்க்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படவேண்டும் என்பதற்காகவே படத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியிட்டுள்ளனர். எம்.ஜி.ஆருக்கும் திமுக இதுபோன்ற நெருக்கடிகளை கொடுத்தனர்’ என பேசியிருக்கிறார்.

ஜனநாயகன் லீக் வீடியோவில் சர்ச்சை சீன்!.. விஜய்க்கு வாக்குகள் கிடைக்குமா?...

ஜனநாயகன் லீக் வீடியோவில் சர்ச்சை சீன்!.. விஜய்க்கு வாக்குகள் கிடைக்குமா?...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் அவரின் கடைசி திரைப்படமாக பார்க்கப்படுகிறது

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.1000 அதிகம்..!

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.1000 அதிகம்..!தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று அதிரடியான உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

மூன்று நாட்களில் சுமார் 33.9% உயர்வு.. உச்சத்திற்கு சென்றது ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் பங்குகள்..!

மூன்று நாட்களில் சுமார் 33.9% உயர்வு.. உச்சத்திற்கு சென்றது ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் பங்குகள்..!ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் பங்குகள் கடந்த மூன்று நாட்களில் சுமார் 33.9% உயர்ந்து முதலீட்டாளர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விஜய்க்கு அனுமதி.. உதயநிதிக்கு அனுமதி மறுப்பு!.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி...

விஜய்க்கு அனுமதி.. உதயநிதிக்கு அனுமதி மறுப்பு!.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் சுறுசுறுப்பாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்

இஸ்லாமாபாத்தில் பள்ளிகள், வணிக வளாகங்கள் மூடல்.. நாளை அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தை..!

இஸ்லாமாபாத்தில் பள்ளிகள், வணிக வளாகங்கள் மூடல்.. நாளை அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தை..!மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர் பதற்றத்தை தணிக்கும் நோக்கில், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை ஏப்ரல் 11 முதல் பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த பேச்சுவார்த்தையை முன்னிட்டு, இஸ்லாமாபாத் நகரம் தற்போது ஒரு பலத்த பாதுகாப்பு கோட்டையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

