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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (17:02 IST)

மோடி, அமித்ஷா பற்றி பேசிய வன்னி அரசு!.. நீக்கச் சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!...

vanniyarasu
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (17:05 IST)
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கடந்த திமுக ஆட்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் மற்ற திமுக அமைச்சர்கள் எல்லோருமே பாஜகவுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்து வந்தனர். தமிழக மக்களிடம் வாக்குகளை வாங்குவதற்கு அதையே அவர்கள் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி வந்தனர். பாஜகவை தமிழ்நாட்டில் விடமாட்டோம் என்றும் அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தார்கள்.

ஆனால் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தபின் மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்பட்டு தமிழகத்திற்கு தேவையான நிதிகளை பெறுவோம் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார். திமுகவை போல பாஜகவுடன் சண்டை போடாமல், எதிர்த்து நிற்காமல் முதல்வர் விஜய் இணக்கமாக சென்று வருகிறார். இதை திமுக விமர்சித்து வருகிறது.

இந்நிலையில்தான் இன்று சட்டசபையில் பேசிய விசிக அமைச்சர் வன்னியரசு மோடி, அமித்ஷா ஆகியோருக்கு எதிராக சில கருத்துக்களை சொன்னார். அப்போது எழுந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வன்னியரசு பேசிய கருத்துக்களை அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கி விடுங்கள் என சபாநாயகரிடம் கூறினார்.

சபாநாயகரும் ‘வெளியே மேடை போட்டு விவாதம் வைத்துக் கொள்ளலாம்.. சட்டமன்றத்தில் இதை அனுமதிக்க முடியாது’ என கூறினார். இதையடுத்து, வன்னியரசு மோடி, அமித்ஷா ஆகியோருக்கு எதிராக பேசியதை ஆதவ் அர்ஜுனா ஏன் தடுக்கிறார்?.. பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரை சட்டமன்றத்தில் விமர்சித்து எதுவும் பேசக்கூடாது என சட்டம், மரபு, விதி ஏதேனும் இருக்கிறதா?. தவெக பாஜகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது’ என திமுகவினர் கூறி வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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