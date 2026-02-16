திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026
பிரபல அரசியல் பிரமுகர் ஒருவர் திரிஷாவை பற்றி சமீபத்திய ஒரு பேட்டியில் அவதூறான கருத்தை தெரிவித்து இருந்தார். அது அவரை சார்ந்த அரசியல் கட்சிக்காரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அந்த மாதிரி அவர் பேசியிருக்கக் கூடாது என்று அவரை சார்ந்த கட்சி பிரமுகர்களே கூறியிருந்தார்கள். விஜய் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு பெரும்பாலும் திரிஷாவுடன் இணைத்து தான் பேசி வருகிறார்கள். ஆனால் அதைப் பற்றி விஜய் தரப்பிலிருந்தும் அல்லது திரிஷா அத்தரப்பிலிருந்தும் எந்தவொரு எதிர்ப்புகளும் இதுவரை வரவில்லை.
 
எப்பவும் போல சினிமாவில் தங்களைப் பற்றி கிசுகிசுக்கள் வந்தால் எப்படி கடந்து விடுவார்களோ அதைப்போல இதையும் இரண்டு பேரும் கடந்து விட்டார்கள். ஆனால் சமீபத்தில் விஜய் திரிஷா குறித்து அந்த அரசியல் பிரமுகர் பேசியது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அதாவது விஜய் வெளியே வரவேண்டும். அதுவும் திரிஷாவின் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். அப்படி பொதுத்தளத்தில் ஒரு நடிகையின் பெயரை அதுவும் தென்னிந்திய சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் நடிகையின் பெயரை வெளிப்படையாக கூறி அவர் பேசியது பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
 
இந்த நிலையில் த்ரிஷா தரப்பில் இருந்து ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியது குறித்து சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகின்றது. அதில் த்ரிஷாவின் வக்கீல் திரிஷா தரப்பிலிருந்து சில விஷயங்களை அதில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். அது பின்வருமாறு: அதாவது எனது கட்சிக்காரர் எந்த ஒரு அரசியல் பின்புலத்தாலும் இல்லாமல் அவருடைய சொந்த உழைப்பாலும் தனது கலை மீது அவர் வைத்திருந்த மரியாதையினாலும் மட்டுமே அவர் வரையறுக்கப்பட விரும்புகிறார்.
 
ஒருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பொது விமர்சனம் அல்லது விவாத பொருளாக மாற்றக்கூடாது என்பது தான் ஒரு பொதுவான கூற்று. ஆனால் உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள் இந்த மாதிரி பொது விவாதத்தில் பொறுப்பையும் சமநிலையையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநில அரசியல் துறையில் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஒருவர் இப்படியான ஒரு அருவருப்பான மற்றும் பொருத்தமற்ற கருத்தை தெரிவிப்பார் என எனது கட்சிக்காரர் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை.
திரிஷா பற்றிய சர்ச்சை கருத்து! வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பி மாஸ் காட்டிய நம்ம குயின்
 
அதுமட்டுமல்ல அவர் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியுடனும் இணைந்திருக்கவில்லை என்பதையும் இனிமேலும் இருக்கப் விரும்புவதில்லை என்பதையும் தெளிவாக கூறியுள்ளார். கடந்த காலங்களில் எனது கட்சிக்காரர் தனது சுயமரியாதையை பராமரித்து வந்ததை போல அரசியலிலும் எப்போதும் நடுநிலையான நிலைப்பாட்டை பின்பற்றுவார் என்றும் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அவரை பொருட்படுத்தாத விஷயங்களில் இனிமேல் அவருடைய பெயர் இழுக்கப்படக்கூடாது என இதன் மூலம் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது என அந்த நோட்டீசில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

