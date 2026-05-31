திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:
திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:
திருவள்ளுவரை யாரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது என்றால் திருவள்ளுவர் உடையை வெள்ளைக்குள் அடைக்கும் உரிமை யார் கொடுத்தது ?
அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஊழ் என்ற தத்துவம் எந்தெந்த மரபுகளில் உள்ளன என்று வரிசைப்படுத்தவும் .
வள்ளுவர் சொன்ன அறத்தில் புலால் மறுத்தல் , கள் உண்ணாமை , சூது எனும் தீமை, பிறனில் விழையாமை , வரைவின் மகளிர் தேடாமை இதையெல்லாம் கடைபிடிக்கிறீர்களா ? உங்கள் மதம் இதை சொல்லுதா ? உங்கள் தலைவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்களா ?
முதலில் இதையெல்லாம் பின்பற்றாத யாருக்கும் இங்கே உடை ஆராய்ச்சி செய்யவோ பிரிவினை பேசவோ அருகதையே இல்லை. தினம் தினம் திருவள்ளுவரை திருக்குறளை அவமதிக்கும் வகையில் வாழ்பவர்கள் முதலில் திருந்துங்கள்.
