Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (14:37 IST)

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:

Publish: Sun, 31 May 2026 (14:34 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (14:37 IST)
திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:
 
திருவள்ளுவரை யாரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது என்றால் திருவள்ளுவர் உடையை வெள்ளைக்குள் அடைக்கும் உரிமை யார் கொடுத்தது ? 
 
அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஊழ் என்ற தத்துவம் எந்தெந்த மரபுகளில் உள்ளன என்று வரிசைப்படுத்தவும் . 
 
வள்ளுவர் சொன்ன அறத்தில் புலால் மறுத்தல் , கள் உண்ணாமை ,  சூது எனும் தீமை, பிறனில் விழையாமை , வரைவின் மகளிர் தேடாமை இதையெல்லாம்  கடைபிடிக்கிறீர்களா ? உங்கள் மதம் இதை சொல்லுதா ? உங்கள் தலைவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்களா ? 
 
முதலில் இதையெல்லாம்  பின்பற்றாத யாருக்கும் இங்கே உடை ஆராய்ச்சி செய்யவோ பிரிவினை பேசவோ அருகதையே இல்லை.  தினம் தினம் திருவள்ளுவரை திருக்குறளை அவமதிக்கும் வகையில் வாழ்பவர்கள் முதலில் திருந்துங்கள்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:

திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

