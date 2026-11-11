எந்த டிராப்பிலும் சிக்கிடாதீங்க!.. எம்.எல்.ஏக்களுக்கு விஜய் அட்வைஸ்!..
கடந்த சில நாட்களாக எம்.எல்.ஏக்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறார்கள். தொகுதி பிரச்சன தொடர்பாக புகாரளிக்க வந்த நபரை தாக்கியதாக துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மீதும், மாவட்ட கலெக்டருக்கு ஆபாச செய்தி அனுப்பியதாக கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீதும் புகார் எழுந்தது.
இந்நிலையில், சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தவெக எம்.எல்.ஏக்களை வரவழைத்து அவர்களிடம் பேசியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். அப்போது ‘நமக்கு எதிரிகள் அதிகம் என்பதால் எந்த டிராப்பிலும் சிக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்.. நம் கூட்டணியில் உள்ளவர்களை தவிர நமக்கு எதிர் கட்சிகள் அதிகம்.. எனவே, நமக்கு நிறைய எதிரிகள் உள்ளனர்.. கவனமாக இருங்கள்’ என அவர் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.
மேலும் என்னை சந்திக்க விடாமல் உங்களை யாராவது தடுக்கிறார்களா? உங்களை யாராவது பணி செய்ய விடாமல் தடுக்கிறார்களா? என்று அவர் எம்.எல்.ஏக்களிடம் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் தொகுதி பிரச்சனை தொடர்பாக தன்னை எப்போதும் நீங்கள் சந்திக்கலாம்.. தொகுதியில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பணிதான் அடுத்த முறை உங்களை வேட்பாளராக நிற்க வைக்கும்.. சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையில் காவல்துறைக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளேன்’ என தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் விஜய் பேசியதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.
மேலும் என்னை சந்திக்க விடாமல் உங்களை யாராவது தடுக்கிறார்களா? உங்களை யாராவது பணி செய்ய விடாமல் தடுக்கிறார்களா? என்று அவர் எம்.எல்.ஏக்களிடம் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் தொகுதி பிரச்சனை தொடர்பாக தன்னை எப்போதும் நீங்கள் சந்திக்கலாம்.. தொகுதியில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பணிதான் அடுத்த முறை உங்களை வேட்பாளராக நிற்க வைக்கும்.. சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையில் காவல்துறைக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளேன்’ என தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் விஜய் பேசியதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.