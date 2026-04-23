வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (17:32 IST)

சினிமாவில் இருந்து யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் விமர்சனங்கள் வரும்: வாக்களித்த் பின் சிம்பு பேட்டி..!

சமகால அரசியலில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வரும் வேளையில், நடிகர் சிலம்பரசன் தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றியது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. சென்னை தி.நகரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த அவர், பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.
 
தேர்தலில் வாக்களிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திய சிம்பு, "நானே நேற்றிரவு வாக்களிக்க சொல்லி ட்வீட் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால், இந்த ஆண்டு மக்களிடையே பெரும் விழிப்புணர்வு இருப்பதை உணர முடிகிறது. அனைவரும் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களிப்பது ஒரு நல்ல மாற்றத்தின் அறிகுறியாகும்" என்று தெரிவித்தார்.
 
அரசியலில் நடிகர்களின் வருகை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மக்களின் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு. நான் ஒரு நடிகனாக இருப்பதால், எந்த ஒரு கட்சிக்கும் சார்பாக பேச முடியாது. எனது ரசிகர்களும் அனைத்து கட்சிகளிலும் உள்ளனர்" என்று நிதானமாக பதிலளித்தார். மேலும், புதிய வாக்காளர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்பது ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்திற்கு சான்று என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளது குறித்து கேட்டபோது, அதனை ஒரு நல்ல விஷயமாக பார்ப்பதாகக் கூறிய சிம்பு, சினிமாவில் இருந்து யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் விமர்சனங்கள் எழுவது இயல்புதான் என்றும், அதை எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்றும் எதார்த்தமாக பேசினார்.
 
Edited by Siva

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நேற்று தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.

