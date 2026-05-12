  4. Actor Kamal Haasan Applauds CM Vijay’s Decision to Close 717 TASMAC Shops, Calls for Further Action.
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (13:11 IST)

மது விற்பனை என்பது ஒரு அரசின் பணியாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது: கமல்ஹாசன்

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:
 
வழிபாட்டுத் தலங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு அருகில் இருக்கும் மதுக்கடைகளை அகற்றுவது என்பது தமிழக குடும்பங்களின் நீண்டகால கனவு என்றும், அதனை பதவியேற்ற உடனேயே முதல்வர் விஜய் செயல்படுத்தியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது என்றும் கமல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
"மது விற்பனை என்பது ஒரு அரசின் பணியாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது" என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ள கமல்ஹாசன், மதுப்புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதே ஒரு சிறந்த அரசின் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த 717 கடைகள் மூடல் என்பது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே என்றும், வரும் காலங்களில் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தனது விருப்பத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
