செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (08:37 IST)

இருமல் மருந்து நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது! ஆனால்? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!

Subramaniyan

காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்படும் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு குழந்தைகள் பலியான விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

 

காஞ்சிபுரத்தில் தயார் செய்யப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை சாப்பிட்ட வெளிமாநில குழந்தைகள் பலியான சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதை தொடர்ந்து அந்த இருமல் மருந்து நிறுவனத்தில் மாதிரிகள் பெறப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டதில் குறிப்பிட்ட பேட்ச் எண் மருந்துகளில் ஆபத்து உள்ளது கண்டறியப்பட்டு, இதுகுறித்து அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

இந்நிலையில் அந்த மருந்து நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பதிலளித்த மக்கள் நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் “எங்களால் அந்த நிறுவனத்திற்கு தடை விதிக்க முடியாது. ஆனால் அந்த மருந்தை வாங்க வேண்டாம் என தமிழகத்தில் தடை விதித்திருக்கிறோம்” என கூறியுள்ளார்.

 

மேலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் மலை மற்றும் கிராம பகுதிகளில் பாம்பு கடி, நாய்க்கடிக்கான மருந்துகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும், மழைக்காலம் நெருங்கியுள்ள நிலையில் டெங்கு காய்ச்சல் ஏற்படாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

ராகுல் காந்தி தொகுதியான ரேபரேலி தலித் இளைஞர் அடித்துக் கொலை: பெரும் சர்ச்சை!

ராகுல் காந்தி தொகுதியான ரேபரேலி தலித் இளைஞர் அடித்துக் கொலை: பெரும் சர்ச்சை!காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொகுதியான உத்தரப் பிரதேசத்தின் ரேபரேலி மாவட்டத்தில் 38 வயது தலித் இளைஞர் ஹரியோம் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

படப்பிடிப்பு தளத்தில் சஷ்டி பூஜை கொண்டாடிய ஸ்மிருதி இரானி.. படக்குழு முழுவதும் பக்திமயம்..!

படப்பிடிப்பு தளத்தில் சஷ்டி பூஜை கொண்டாடிய ஸ்மிருதி இரானி.. படக்குழு முழுவதும் பக்திமயம்..!பிரபல நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான ஸ்மிருதி இரானி, தான் நடிக்கும் புதிய தொலைக்காட்சி தொடரின் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் சமீபத்தில் சஷ்டி பூஜையை சிறப்பாக கொண்டாடினார். படப்பிடிப்புக் குழுவினருக்கும், நடிகர்களுக்கும் இது ஒரு விசேஷமான மற்றும் மங்களகரமான நிகழ்வாக அமைந்தது.

மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.90,000ஐ நெருங்கியது . 1 லட்சம் தொட்டுவிடுமா?

மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.90,000ஐ நெருங்கியது . 1 லட்சம் தொட்டுவிடுமா?சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று (அக்டோபர் 7, 2025) ஒரே நாளில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து, வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?பீகாரில் உள்ள 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது; முடிவுகள் நவம்பர் 14-ல் அறிவிக்கப்படும். தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், இந்தத் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம்: ஐபிஎல் வர்ணனையாளர் அதிரடி கைது..!

மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம்: ஐபிஎல் வர்ணனையாளர் அதிரடி கைது..!பிரபல போஜ்புரி நடிகர், ஐ.பி.எல். வர்ணனையாளர் மற்றும் யூடியூபர் மணி மெராஜ் என்பவரை காசியாபாத் போலீசார் பிகாரின் தலைநகர் பாட்னாவில் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com