ஆவின் பிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! முந்திரி அல்வா தயாரிக்க ரூ.72 லட்சத்தில் ஒப்பந்தம்.. செம்ம தீபாவளி ட்ரீட்!
தமிழகத்தில் ஆவின் பால் பொருட்களுக்கு நாளுக்கு நாள் பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு இணையம் ஒரு சூப்பரான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை அம்பத்தூர் பால் உப பொருட்கள் பண்ணையில், ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான புகழ்பெற்ற இனிப்பு வகைகளை தயாரித்து பேக்கிங் செய்து வழங்குவதற்காக புதிய டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக மொத்தம் ரூ.72 லட்சத்தில் இரண்டு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் ஒப்பந்தத்தின்படி, சுமார் 28.50 டன் சூஜி கட்லி மற்றும் காஜு பிஸ்தா ரோல் தயாரிக்க ரூ.36.48 லட்சமும், இரண்டாவது ஒப்பந்தத்தின் மூலம் சுமார் 27.75 டன் முந்திரி அல்வா மற்றும் நெய் பாதுஷா தயாரிக்க ரூ.35.52 லட்சமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இனிப்பு வகைகளைத் தரமாகவும், ஆவின் நிர்ணயிக்கும் அளவுகளிலும் பேக்கிங் செய்து வழங்க வேண்டும்.
இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான விளக்கக் கூட்டம் வரும் அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி அம்பத்தூர் பண்ணையில் நடைபெறுகிறது. விருப்பமுள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் நவம்பர் 9-ஆம் தேதிக்குள் tntenders.gov.in என்ற அரசு இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
நவம்பர் 10-ஆம் தேதி டெண்டர்கள் திறக்கப்படும். இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஆவின் பார்லர்களில் இனி வரும் காலங்களில் சுவையான மற்றும் தரமான ஸ்வீட் வகைகள் தடையின்றி கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.