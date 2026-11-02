பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 உயர்கிறதா? ஆவின் அதிகாரிகள் அளித்த விளக்கம்...
ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளின் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.5 உயர்த்த அரசிடம் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளதாக ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. இந்த செய்தி பரவியதை தொடர்ந்து, அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்புகளும் விவாதங்களும் கிளம்பின.
இந்நிலையில், பால் விலை உயர்வு குறித்த இந்த செய்திகளுக்கு ஆவின் நிர்வாகம் முற்றுப்புள்ளி வைத்து அதிகாரப்பூர்வ மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
ஆவின் நிர்வாகம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு தரமான பால் மற்றும் பால் பொருட்களை நியாயமான விலையில் ஆவின் நிறுவனம் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. பால் உற்பத்தியாளர்களின் நலன், கொள்முதல் விலை மற்றும் நுகர்வோரின் நலன் ஆகியவற்றை சீராக ஒருங்கிணைத்தே ஆவின் செயல்படுகிறது. நாளிதழ்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான பால் விலை உயர்வு செய்தி முற்றிலும் தவறானது. எனவே, பொதுமக்கள் இதுபோன்ற உறுதிப்படுத்தப்படாத வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்" என கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இதன் மூலம் ஆவின் பால் விலை உயர்த்தப்படுவதாக வெளியான தகவல்கள் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானவை என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.