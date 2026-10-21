சென்னையில் பால் தட்டுப்பாடா? ஆவின் நிர்வாகம் அளித்த விளக்கம் என்ன?
சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்துவரும் சூழலில், பொதுமக்களின் அச்சத்தை போக்கும் வகையில் ஆவின் பால் விநியோகம் குறித்து ஆவின் நிர்வாகம் தரப்பில் முக்கிய விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் ஆவின் பால் தங்குதடையின்றி விநியோகிக்கப்பட்டு வருவதால் மக்கள் யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகவும், தனியார் பால் விலை உயர்வாலும் மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், மழைக்காலத்திலும் பால் தட்டுப்பாடு ஏற்படுமோ என்ற கவலை மக்களிடையே எழுந்தது. நள்ளிரவு நேரக் கனமழையால் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன.
இதற்கு பதிலளித்துள்ள ஆவின் நிர்வாகம், சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் நாளொன்றுக்கு 15 லட்சம் லிட்டர் பால் தங்குதடையின்றி விநியோகிக்கப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
பால் மற்றும் பால் பொருட்களை தடையின்றி விநியோகிக்க முறையே 201 மற்றும் 31 ஒப்பந்த வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும், மழைக்கால தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய இதர மாவட்டங்களில் இருந்தும் கூடுதல் பால் மற்றும் பால் பவுடர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு விநியோகம் சீராக நடைபெற்று வருவதாகவும் ஆவின் நிர்வாகம் உறுதியளித்துள்ளது.