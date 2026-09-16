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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (17:36 IST)

லண்டனில் உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு மரியாதை செய்த ஆதவ் அர்ஜூனா.. வைரல் புகைப்படம்...

ஆதவ் அர்ஜுனா
Written By: SIVA
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (17:36 IST)
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இந்திய அரசியலமைப்பு சிற்பியும், சமத்துவ போராளியுமான புரட்சியாளர் டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் அவர்கள் லண்டனில் பொருளாதார மாணவராக ஆய்வு மேற்கொண்டபோது வசித்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நினைவு இல்லத்திற்கு ஆதவ் அர்ஜுனா நேரில் சென்று பார்வையிட்டுள்ளார். அங்குள்ள அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலைக்கு அவர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தியுள்ளார்.
 
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், நவீன இந்தியாவின் முன்னோடி சிந்தனையாளரும் உலகத் தலைவருமான அம்பேத்கரின் லட்சியங்கள், 'சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்' என்ற பாதையில் ஒரு உன்னத சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் எனத் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
மேலும், தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் சமத்துவத்திற்காக அர்ப்பணித்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் நினைவுகள் காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்கும் என்றும் அவர் பெருமையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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