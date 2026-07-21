தொடர்புடைய செய்திகள்
- அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை மீண்டும் கைது செய்ய முயற்சி.. மயக்கம் வருவதாக கூறியதால் முயற்சி கைவிடப்பட்டதா?
- திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது.. கண்டனம் தெரிவித்த திமுகவுக்கு தவெக பதிலடி..
- எலும்பு எல்லாருக்கும் இருக்கு!.. திமுக எம்.எல்.ஏவுக்கு வன்னியரசு பதிலடி!..
- அடுத்த இன்னிங்ஸை ஆரம்பிக்கலாமா?!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் டிவிட்!...
- திமுக எம்.எல்.ஏ கைதுக்கு பாஜக வரவேற்பு.. கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்யாமல் எப்படி இருக்க முடியும்..
காங்கிரஸ் - திமுக ஒருவரை ஒருவர் எதிரி போல் பார்க்கின்றதா? ஆனால் கனிமொழியையும் ஜோதிமணியையும் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே
தமிழக அரசியலில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கட்சிகள் முரண்பட்டுக் கொள்வதாகப் பரவலாகப் பேசப்பட்டாலும், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அரங்கேறிய ஒரு நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு இந்த வதக்கங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
ஜூலை 20 அன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் திமுக எம்.பி. கனிமொழியும், காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணியும் சந்தித்துக் கொண்ட தருணம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
இரு தலைவர்களும் ஒருவரையொருவர் பாசத்தோடு அணைத்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அரசியல் களத்தில் கூட்டணிகள் மாறலாம், தேர்தல் கணக்குகள் வேறுபடலாம்; ஆனால் தனிப்பட்ட மனித உறவுகளும் தோழமையும் எப்போதும் மாறாது என்பதை இவர்களின் சந்திப்பு எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இந்த அன்பான புகைப்படம் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையேயான இணக்கமான உறவின் அடையாளமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அரசியல் எல்லைகளைத் தாண்டிய இந்தச் சகோதரி பாசம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதுடன், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
2 மாதங்களில் திருமணம்!.. ரஷ்யா தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய மாலுமி!..
சரக்கு பாட்டில் வாங்குவதில் புதிய நடைமுறை!.. டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அதிரடி முடிவு..
ஒரு எம்.எல்.ஏவை கைது செய்ய சபாநாயகர் அனுமதி தேவையில்லை.. ஜேடி பிரபாகர்...
காங்கிரஸ் - திமுக ஒருவரை ஒருவர் எதிரி போல் பார்க்கின்றதா? ஆனால் கனிமொழியையும் ஜோதிமணியையும் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே
மாதம் ரூ.2500 மட்டுமல்ல.. இன்னொரு ரூ.4000 கூட வரப்போகுது.. முதல்வர் விஜய்யின் மாஸ் திட்டம்...
தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தனது முதல் பொது மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கான இறுதிக்கட்ட பணிகளைச் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.