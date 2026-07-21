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  4. A Warm Bond Beyond Politics: DMK MP Kanimozhi and Congress MP Jothimani Spotted Together in Parliament
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (12:18 IST)

காங்கிரஸ் - திமுக ஒருவரை ஒருவர் எதிரி போல் பார்க்கின்றதா? ஆனால் கனிமொழியையும் ஜோதிமணியையும் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே

கனிமொழி
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (12:18 IST)
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தமிழக அரசியலில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கட்சிகள் முரண்பட்டுக் கொள்வதாகப் பரவலாகப் பேசப்பட்டாலும், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அரங்கேறிய ஒரு நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு இந்த வதக்கங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. 
 
ஜூலை 20 அன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் திமுக எம்.பி. கனிமொழியும், காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணியும் சந்தித்துக் கொண்ட தருணம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
 
இரு தலைவர்களும் ஒருவரையொருவர் பாசத்தோடு அணைத்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அரசியல் களத்தில் கூட்டணிகள் மாறலாம், தேர்தல் கணக்குகள் வேறுபடலாம்; ஆனால் தனிப்பட்ட மனித உறவுகளும் தோழமையும் எப்போதும் மாறாது என்பதை இவர்களின் சந்திப்பு எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
 
இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இந்த அன்பான புகைப்படம் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையேயான இணக்கமான உறவின் அடையாளமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அரசியல் எல்லைகளைத் தாண்டிய இந்தச் சகோதரி பாசம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதுடன், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

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