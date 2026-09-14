ஆ ராசா என்ற ஒரே ஒரு நபரால் ஒட்டுமொத்த திமுகவுக்கும் ஆபத்து: அரசியல் விமர்சகர்கள் எச்சரிக்கை...
திமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான எம்பி ஆ.ராசா, தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரின் தாயார் மற்றும் குடும்பப் பெண்களை அவதூறாகப் பேசியுள்ளது அரசியல் அரங்கில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசியல் ரீதியாகவும் துறை சார்ந்தும் விமர்சிப்பதில் தவறு இல்லை என்றாலும், ஒரு அமைச்சரின் குடும்ப பெண்களை தரக்குறைவாக பேசுவது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயலாகும். முதல்வர் விஜய்க்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆ.ராசா வெளிப்படுத்திய இந்த முதிர்ச்சியற்ற பேச்சு, பொதுமக்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மத்தியில் திமுக மீது கடும் கோபத்தையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது போன்ற தரங்கெட்ட விமர்சனங்கள் மூலம் அரசியல் வெளிச்சத்திற்கு வர துடிக்கும் ஆ.ராசாவின் நடவடிக்கைகள், ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் நற்பெயரை கடுமையாக சேதப்படுத்தி வருகின்றன.
கட்சியை வளர்க்கிறோமோ இல்லையோ, இதுபோன்ற நபர்களின் பேச்சுகளால் திமுக தானாகவே அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. பெண்களை இழிவுபடுத்திவிட்டு பின்னர் மேடைகளில் மன்னிப்பு கேட்பதை சமூகம் ஒருபோதும் மன்னிக்காது. ஆ.ராசாவின் இந்த மட்டமான பேச்சு தொடர்ந்தால், அது அவருக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த திமுக கட்சிக்கும் மிகப்பெரிய அரசியல் சரிவையும் பேரிழிவையும் தரும் என்பது மறுக்க முடியாத நிதர்சனமாகும்.
Edited by Siva