ஞாயிறு, 10 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (08:57 IST)

மகனின் வரலாற்று வெற்றி: நெகிழ்ச்சியில் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் தாய் ஷோபா!

தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய சகாப்தம் இன்று உதயமாகிறது. பல தசாப்தங்களாக திரையுலகில் தளபதியாக கோலோச்சிய விஜய், இன்று தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தில், அவரது பெற்றோர்களான இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் மற்றும் ஷோபா சந்திரசேகர் ஆகியோர் தங்களது எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
பதவியேற்பு விழாவிற்கு புறப்படும் முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், "மக்கள் இன்று மிகவும் சந்தோஷப்படப் போகின்றனர்" என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார். தனது மகனை ஒரு சிறந்த ஆளுமையாகவும், மக்கள் சேவகனாகவும் வளர்த்தெடுத்த ஒரு தந்தையின் பெருமிதம் அவரது வார்த்தைகளில் தென்பட்டது. விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கும், அவர் இந்த உன்னத நிலையை அடைவதற்கும் ஆரம்பப்புள்ளியாக இருந்தவர் எஸ்.ஏ.சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
அதேபோல், விஜய்யின் தாயார் ஷோபா அவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பேசுகையில், "நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்" என்று சுருக்கமாகவும் அதே சமயம் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் கூறினார். ஒரு தாயாக தனது மகன் மாநிலத்தின் மிக உயரிய பதவியை அடைவதை காண்பது, வாழ்நாளின் ஆகச்சிறந்த தருணம் என்பதை அவரது புன்னகை உணர்த்தியது.
 
கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் ஆரவாரத்திற்கும், அரசியல் தலைவர்களின் வாழ்த்துகளுக்கும் மத்தியில், பெற்றோர் ஆசியுடன் விஜய் இன்று ஒரு புதிய நிர்வாக பயணத்தை தொடங்குகிறார். திரையில் பார்த்த 'நாயகன்' நிஜத்தில் 'மக்கள் தலைவராக' உயர்ந்து நிற்பதைக் கண்டு தமிழகமே இன்று திருவிழா கோலம் பூண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.

ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.விஜயின் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் , இந்திய கம்யூனிஸ்ட் , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தை, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என எல்லா கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் தவெகவிற்கு தற்போது 120 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்.

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பதற்றத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. 120 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவதற்காக தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று ஆளுநரை சந்திக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக அவர் தனது இல்லத்திலிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால், எதிர்பாராத திருப்பமாக ஆளுநர் அர்லேகர் கேரளா புறப்பட்டு சென்றதால், இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறவில்லை.

விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...

விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ் 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2, விடுதலை சிறுத்தை 2, இந்திய யூனியன் முஸ்ட்லீம் லீக் 2 என ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெகவின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்துவிட்டது.

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..தவெக ஆட்சியில் அமருமா? விஜய்க்கு போதுமான ஆதரவு கிடைக்குமா? விஜய் முதல்வராவாரா? என கடந்த 4 நாட்களாக பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சம்பவங்கள் தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..தவெகவுக்கு விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

