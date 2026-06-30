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இன்று முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கைதான தினம்.. நினைவு கூர்ந்த கனிமொழி!

கலைஞர் கருணாநிதி
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (11:59 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (11:52 IST)
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கடந்த 2001-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 அன்று நள்ளிரவில் முன்னாள் முதல்வர்  கருணாநிதி அப்போதைய அரசால் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்ட வரலாற்றுச் சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்து அவரது மகளும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி எக்ஸ்  தளத்தில் உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
அவர் தனது பதிவில், "அச்சத்தை வென்றவனுக்கு சிறையும் அரியணையும் ஒன்றுதான் என்ற வார்த்தைகள், 2001 ஜூன் 30 அன்று பழிவாங்கும் அரசு எனது தந்தையைக் கைது செய்தபோது எனக்கு வாழ்நாள் பாடமாக மாறின" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
சென்னை மத்திய சிறைச்சாலையின் வாசலில் அவர் தனியாக நிற்பது போல் தோன்றினாலும், ஒவ்வொரு தியாகத்தையும் போராட்டத்தையும் தங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான உடன்பிறப்புகள் அவருடன் துணையாக நின்றதாகக் கனிமொழி பெருமிதத்துடன் விவரித்துள்ளார்.
 
அந்த இக்கட்டான வரலாற்றுச் சம்பவத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட கருப்பு-வெள்ளைப் புகைப்படம் ஒன்றையும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் கருணாநிதி தரையில் அமர்ந்திருக்க, கனிமொழி அருகில் கவலையோடு அமர்ந்திருப்பது பதிவாகியுள்ளது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் நீங்கா வடுவாக இருக்கும் இந்த நள்ளிரவு கைதுச் சம்பவத்தின் நினைவு தினத்தில், கலைஞரின் போராட்ட குணத்தையும், திமுக தொண்டர்களின் அர்ப்பணிப்பையும் கனிமொழி தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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