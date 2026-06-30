தொடர்புடைய செய்திகள்
- 6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோ
- என்னிடமே வேலை வாங்கி தர லஞ்சம் வாங்கினார் திமுக மாவட்ட செயலாளர்.. திமுக நிர்வாகி பகீர் புகார்...
- தொட மாட்டேன் - தொட்டா விட மாட்டேன் என்றவர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிக்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரை சேர்க்கலாமா? உதயநிதி
- டேக் டைவர்ஷன்… டேக் டைவர்ஷன்' என மக்கள் ஓட்டும் இந்த வெற்று ரீல்ஸ் ஆட்சி: தவெக அரசை விமர்சித்த முக ஸ்டாலின்
- தவெக தலைமையில் புதிய கூட்டணி!. விஜய் போடும் ஸ்கெட்ச்!. தனித்துவிடப்படுகிறதா திமுக?!..
இன்று முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கைதான தினம்.. நினைவு கூர்ந்த கனிமொழி!
கடந்த 2001-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 அன்று நள்ளிரவில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி அப்போதைய அரசால் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்ட வரலாற்றுச் சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்து அவரது மகளும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி எக்ஸ் தளத்தில் உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அவர் தனது பதிவில், "அச்சத்தை வென்றவனுக்கு சிறையும் அரியணையும் ஒன்றுதான் என்ற வார்த்தைகள், 2001 ஜூன் 30 அன்று பழிவாங்கும் அரசு எனது தந்தையைக் கைது செய்தபோது எனக்கு வாழ்நாள் பாடமாக மாறின" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சென்னை மத்திய சிறைச்சாலையின் வாசலில் அவர் தனியாக நிற்பது போல் தோன்றினாலும், ஒவ்வொரு தியாகத்தையும் போராட்டத்தையும் தங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான உடன்பிறப்புகள் அவருடன் துணையாக நின்றதாகக் கனிமொழி பெருமிதத்துடன் விவரித்துள்ளார்.
அந்த இக்கட்டான வரலாற்றுச் சம்பவத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட கருப்பு-வெள்ளைப் புகைப்படம் ஒன்றையும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் கருணாநிதி தரையில் அமர்ந்திருக்க, கனிமொழி அருகில் கவலையோடு அமர்ந்திருப்பது பதிவாகியுள்ளது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் நீங்கா வடுவாக இருக்கும் இந்த நள்ளிரவு கைதுச் சம்பவத்தின் நினைவு தினத்தில், கலைஞரின் போராட்ட குணத்தையும், திமுக தொண்டர்களின் அர்ப்பணிப்பையும் கனிமொழி தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
Edited by Siva
அதிமுகவிலிருந்து விலகினார் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்: தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு!
தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பமாக, கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் அதிமுகவிலிருந்து விலகுவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். தனது பதவியையும் அவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார். திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி முயற்சி செய்த செயலை தன்னால் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று தனது நீண்ட விலகல் அறிக்கையில் அவர் மிக காரசாரமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திமுக பிரமுகர் அரசகுமார் மோசடி: ரூ.200 கோடியைத் தாண்டும் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு!
தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு தேவையான அரசு அங்கீகாரத்தை பெற்று தருவதாக கூறி, பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் திமுக பிரமுகர் அரசகுமார் சமீபத்தில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் இவர் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை சுருட்டியதாக தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. ஆனால், தற்போது தீவிரமடைந்துள்ள போலீஸ் விசாரணையில் இந்த மோசடியின் பின்னணியில் உள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவர தொடங்கியுள்ளன.