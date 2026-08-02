தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் 2 மாத ஆட்சி எப்படி? பொதுமக்களின் அசத்தல் கருத்து...
தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான புதிய ஆட்சி மலர்ந்துள்ளதே அரசியல் களத்தில் பல அதிரடி மாற்றங்களுக்கு சாட்சியாகத் திகழ்கிறது. முன்புபோல அரசியல் தலைவர்களின் பயணங்களால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படும் நிலை இப்போது முற்றிலுமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. எந்தவித டிராஃபிக் ஜாமும் இல்லாமல், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்யாமல் சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் இந்த கான்வாய் முறை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
வெள்ளை வேட்டி, வெள்ளை சட்டை என்ற வழக்கமான பிம்பங்களை உடைத்துவிட்டு, எளிய உடைகளில் களத்தில் இறங்கி மக்கள் பணியாற்றத் தொடங்கியுள்ளது இந்த அரசின் நவீன அணுகுமுறை. வெறும் கோப்பு துறையாக இல்லாமல், தினம் ஒரு பகுதிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்யும் முதலமைச்சரின் வேகம் ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்தையும் உத்வேகமடையச் செய்துள்ளது. பார்ட்டி ஃபண்ட் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதும், லஞ்சமில்லாத வெளிப்படையான சேவைகள் வழங்கப்படுவதும் சாமானிய மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளது.
குளறுபடிகள் இல்லாத நிர்வாகம், துரிதமான முடிவுகள் மற்றும் மக்களின் வெறுப்பு சம்பாதிக்காத தூய்மையான ஆட்சி என வெறும் இரண்டு மாதங்களிலேயே இந்த அரசு மிகப்பெரிய சாதனையைப் படைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை நோக்கிய இந்தச் சீரான பயணம் தொடர்ந்தால், தமிழக அரசியலில் இது ஒரு புதிய வரலாறாக மாறுவது உறுதி.
Edited by Siva