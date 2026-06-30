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மின்சார வாரியத்தின் புதிய விடியல்: த.வெ.க அரசின் அதிரடி நடவடிக்கைகள்!
தமிழக மின்சார வாரியம் (TANGEDCO) தற்போதுதான் மிக உருப்படியாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இயங்க தொடங்கியுள்ளது. சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள N.P.K.R ராமசாமி மாளிகையில் இயங்கும் மின்வாரிய தலைமை அலுவலகம், இப்போதுதான் உண்மையான ஒரு அரசு அலுவலக கம்பீரத்தோடு காட்சியளிக்கிறது.
இதற்கு முன் எந்தவொரு அமைச்சரும் இங்கு தமக்கென தனி அலுவலக அறையை அமைத்தது இல்லை. ஆனால், தற்போதைய அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் முதன்முறையாக அங்கு தனி அலுவலகம் அமைத்து, பணிகளை நேரடியாக கண்காணித்து வருகிறார்.
மாநிலம் முழுவதும் நிலவும் மின் தடையை போக்க கடுமையான சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. திமுக ஆட்சி காலங்களில் மின்சாரத்துறை கடனில் மூழ்குவதும், மின்வெட்டு அதிகரிப்பதும் வழக்கமான ஒன்றாகவே இருந்துள்ளது. அந்த வகையில், தற்போது கடனில் தத்தளிக்கும் மின்வாரியத்தை மீட்கும் பெரும் பொறுப்பு இந்த அரசின் முன் உள்ளது. இதற்கு சில வருடங்கள் ஆகலாம் என்றாலும், கடன் சுமையை குறைப்பதற்கான பணிகள் துரிதமாக நடக்கின்றன.
புதிய பணி ஒப்பந்தங்கள் குறித்தும், காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. அன்று புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் தனது ஆட்சி காலத்தில், தலைசிறந்த அதிகாரிகளை நியமித்து கிடப்பில் இருந்த சுருளியாறு நீர்மின் திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை சாதித்துக் காட்டினார். அதுபோன்ற அர்ப்பணிப்புள்ள அதிகாரிகள் தற்போதும் கிடைத்தால், நிச்சயம் எம்.ஜி.ஆர் மின்துறையில் செய்த அதே புரட்சியை இந்த த.வெ.க அரசும் செய்து காட்டும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
Edited by Siva
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