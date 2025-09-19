வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (11:47 IST)

விஜய் வீட்டிற்குள் அசால்ட்டாக நுழைந்த மர்ம நபர்! மொட்டைமாடியில் செய்த சம்பவம்!

Vijay Neelangarai house

பிரபல நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய் வீட்டிற்குள் மர்ம நபர் நுழைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

தமிழ் சினிமாவின் பிரபலமான நடிகராக இருக்கும் விஜய், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை தொடங்கி அரசியலிலும் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். இவருக்கு சொந்தமான பண்ணை வீடு நீலாங்கரையில் உள்ள நிலையில் கட்சி சார்ந்த பணிகளை அங்கிருந்து தொடர்வதை விஜய் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.

 

இந்நிலையில், நேற்று மாலை அந்த வீட்டிற்குள் மர்ம நபர் ஒருவர் யாருக்கும் தெரியாமல் நுழைந்துள்ளார். அதோடு அவர் நேராக வீட்டின் மொட்டை மாடிக்கு சென்று அங்கு சேர் போட்டு ஹாயாக அமர்ந்திருந்துள்ளார். அதனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த வீட்டுக் காவலாளிகள் அவரை பிடித்ததோடு காவல்துறையிடம் தகவல் சொல்லி ஒப்படைத்தனர்.

 

இதுகுறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்திய நிலையில், அந்த மர்ம நபர் மதுராந்தகத்தை சேர்ந்த 24 வயதான அருண் என்பதும், அவர் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக மனநிலை சரியில்லாமல் இருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. விஜய்யை பார்க்க வேண்டும் என அவர் அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்ததாக தெரிகிறது. அவரை போலீஸார் கீழ்பாக்கம் மனநல மருத்துவமனையில் ஒப்படைத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் நடந்தபோது விஜய் வீட்டில் இல்லை என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

நாளை நாகப்பட்டிணம் செல்லும் விஜய்! பிரச்சார இடம் திடீர் மாற்றம்!?

நாளை நாகப்பட்டிணம் செல்லும் விஜய்! பிரச்சார இடம் திடீர் மாற்றம்!?நாளை தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நாகப்பட்டிணத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ள இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் குறைகளை முதலமைச்சரிடம் சொல்லுங்கள்.. என்னிடம் சொல்ல வேண்டாம்: மக்களிடம் சுரேஷ்கோபி

உங்கள் குறைகளை முதலமைச்சரிடம் சொல்லுங்கள்.. என்னிடம் சொல்ல வேண்டாம்: மக்களிடம் சுரேஷ்கோபிகரூவன்னூர் கூட்டுறவு வங்கியில் இழந்த பணத்தை மீட்டுத் தரக் கோரி உதவி கேட்ட பெண்ணிடம், மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி பேசிய விதம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடிநீரில் நச்சு கலந்து 6 பேர் பலி.. திமுக, அதிமுக இணைந்து போராட்டம்..!

குடிநீரில் நச்சு கலந்து 6 பேர் பலி.. திமுக, அதிமுக இணைந்து போராட்டம்..!புதுச்சேரியில் குடிநீரில் நச்சு கலந்ததால் ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஷேக் ஹசீனா இனி தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது: வங்கதேச தேர்தல் ஆணையம் தகவல்..!

ஷேக் ஹசீனா இனி தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது: வங்கதேச தேர்தல் ஆணையம் தகவல்..!ஷேக் ஹசீனாவின் தேசிய அடையாள அட்டை முடக்கப்பட்டதால், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் அவரால் வாக்களிக்க முடியாது என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தேர்தல் வருவதால் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே நடத்தப்படுமா? அமைச்சர் முக்கிய தகவல்..!

தமிழகத்தில் தேர்தல் வருவதால் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே நடத்தப்படுமா? அமைச்சர் முக்கிய தகவல்..!தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் காரணமாக செமஸ்டர் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே நடத்தப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதற்கு உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com