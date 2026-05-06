புதன், 6 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (16:21 IST)

ஸ்டாலினுக்காக பதவி விலக தயார், அவர் சட்டமன்றம் செல்ல வேண்டும்: தமிமுன் அன்சாரி

ஸ்டாலினுக்காக பதவி விலக தயார், அவர் சட்டமன்றம் செல்ல வேண்டும்: தமிமுன் அன்சாரி
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக எதிர்பாராத தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் தோல்வியடைந்த செய்தி அக்கட்சியினரிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்நிலையில், திமுக கூட்டணியில் சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி, ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியுள்ளார்.
 
சந்திப்பிற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் இருக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் என்றும், மக்களின் விருப்பமும் அதுவே என்றும் தெரிவித்தார். "உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு பறிபோனது எங்களை நிலைகுலையச் செய்துள்ளது. நீங்கள் சட்டமன்றத்திற்குச் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக, நான் வெற்றி பெற்ற சிதம்பரம் தொகுதியை ராஜினாமா செய்யத் தயார். அங்கு நீங்கள் போட்டியிடுங்கள்" என உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்ததாகக் கூறினார்.
 
ஆனால், இந்த தாராள மனப்பான்மையைத் தடுத்த ஸ்டாலின், தமிமுன் அன்சாரியின் கையை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டு, "அப்படி ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது; நீங்கள் மக்களுக்காக சட்டமன்றத்தில் சிறப்பாக பணியாற்ற வேண்டும்" என்று அன்புடன் மறுத்துவிட்டாராம். தங்களின் வெற்றி மகிழ்ச்சியைக்கூடக் கொண்டாட முடியாத அளவிற்கு ஸ்டாலினின் தோல்வி தங்களை வாட்டுவதாக தமிமுன் அன்சாரி நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கணக்கு: த.வெ.க-விற்கு 118 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவையா?

சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கணக்கு: த.வெ.க-விற்கு 118 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவையா?தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை வென்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பணிகளில் தீவிரமாக உள்ளது. பொதுவாக 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில் 118 இடங்கள் இருந்தால் மட்டுமே தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கும். ஆனால், அரசியல் சட்ட விதிகளின்படி சில சூழல்களில் இந்த எண்ணிக்கை மாற வாய்ப்புள்ளது.

காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், விரைவில் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சி அமைக்க தனக்கு அழைப்பு விடுக்க் கோரி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் விஜய் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். இன்று தமிழகம் வந்துள்ள ஆளுநரை அவர் நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

உள்ளாட்சி, பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் சம்மதத்துடன் வெளியான காங்கிரஸ்அறிக்கை..!

உள்ளாட்சி, பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் சம்மதத்துடன் வெளியான காங்கிரஸ்அறிக்கை..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மாநில அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளன. இத்தேர்தலில் தி.மு.க தோல்வியை தழுவிய நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. எனினும், தனிப்பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 118 இடங்களை எட்ட இன்னும் 11 இடங்கள் தேவைப்பட்டதால், த.வெ.க காங்கிரஸின் ஆதரவை நாடியது.

எதிர்கட்சியா கூட வரலயே!.. பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தியில் அதிமுக.. அணி மாறுகிறார்களா?..

எதிர்கட்சியா கூட வரலயே!.. பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தியில் அதிமுக.. அணி மாறுகிறார்களா?..எம்.ஜி.ஆரால் துவங்கப்பட்டது அதிமுக. திமுகவிலிருந்து பிரிந்து வந்து அதிமுக என்கிற கட்சியை துவங்கி 1977ம் வருடம் சட்டமன்ற தேர்தலில் எம்.ஜி.ஆர் போட்டியிட்டார்.

விஜய் ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில் திடீரென ஸ்டாலினை சந்தித்த ரஜினி!.. பரபரப்பு!..

விஜய் ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில் திடீரென ஸ்டாலினை சந்தித்த ரஜினி!.. பரபரப்பு!..நடிகர் விஜய் தமிழகத்தில் முதலவராக பொறுப்பேற்கவுள்ள நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்த விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com