காதல் விவகாரம்!. மகளின் கொலைக்கு பழிவாங்கிய தந்தை!.. வாலிபர் வெட்டிக்கொலை!...
பல நேரங்களில் காதல், கள்ளக்காதல், கள்ள தொடர்பு போன்றவை கொலையில் முடிந்துவிடுகிறது. தனது ஒரு தலை காதலை ஏற்காத பெண்ணை கொலை செய்வது, ஆசிட் வீசுவது, கத்தியால் குத்துவது, கொடூரமாக தாக்குவது போன்ற குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. ஒருபக்கம், காதலித்துவிட்டு திடீரென காதலனை ஒதுக்கும் பெண்கள் மீதும் தாக்குதல் நடக்கிறது. ஒருபக்கம், மேல் சாதி, கீழ் சாதி தொடர்பாகவும் பல கொலைகள் நடக்கிறது. தென் மாவட்டங்கள் சாதி ரீதியிலான கொலைகள் தொடர்ந்து நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது.
இந்நிலையில் தஞ்சாவூரில் வாலிபர் ஒருவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. காதல் விவகாரத்தில் கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் பள்ளிக்கு சென்ற ஆசிரியரான காவியா என்பவரை அவரை காதலித்த வாலிபர் அஜித்குமார் நடுரோட்டில் வெட்டி கொலை செய்தார்.
அந்த வழக்கில் அஜித்குமார் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். தற்போது அவர் ஜாமுனில் வெளிவந்த நிலையில் பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக காவியாவின் தந்தை தனது உறவினர்கள் மூன்று பேரிடம் சேர்ந்து அஜித்குமாரை வெட்டி படுகொலை செய்தார்
. அதன்பின் அவர்கள் நான்கு பேரும் அம்மாபேட்டை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தனர்.