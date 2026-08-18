அண்ணாமலைக்கும் உதயநிதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான்.. நெட்டிசன்களின் பதிவுகள் வைரல்..
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி மற்றும் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோரின் சமீபத்திய பொதுப்பேச்சுகள் முற்றிலும் மாறுபட்ட கோணங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
உதயநிதியின் 25 நிமிடப் பேச்சு முழுவதும் ஆளும் விஜய் அரசு மீதான விமர்சனங்களும், அமைச்சர்களை நையாண்டி செய்வதும், திமுகவினர் அவர்களைச் சிறைக்கு அனுப்பத் தயாராக வேண்டும் என்ற ரீதியிலுமே அமைந்திருந்தது.
மாறாக, அண்ணாமலையின் உரை தமிழகத்தின் உண்மையான பிரச்சினைகளான ஏரி குளங்கள், நிலத்தடி நீர், காவிரி நீர் மேலாண்மை மற்றும் காடுகளைப் பாதுகாத்தல் போன்ற முக்கிய விஷயங்களை மையமாக கொண்டிருந்தது.
மேலும், இன்றைய இளைஞர்களின் மனநிலை, வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் கிராம ஊராட்சிகளில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் போன்ற ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை அவர் முன்வைத்தார். அடுத்த தேர்தல் முடிவுகளை தற்போதைய இளைஞர்களின் எதிர்பார்ப்புகள்தான் நிர்ணயிக்கப் போகின்றன என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அரசியல் மேடைகளில் தனிப்பட்ட விமர்சனங்களை முன்வைப்பதைவிட, மக்கள் பிரச்சினைகளைப் பேசி ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளை யோசிப்பதே சிறந்த அரசியல் தலைவருக்கு அடையாளம் என்பதை இந்த இரு தலைவர்களின் பேச்சுகளும் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன.
Edited by Siva