திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:30 IST)

உயிர் போனாலும் பரவால்ல.. விஜயை பாக்கணும்!.. வேலூரில் பெண்கள் நெகிழ்ச்சி!..

vijay
சேலத்திற்கு பின் இன்று வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. சற்றுநேரத்தில் விஜய் அந்த கூட்டத்தில் பேசவிருக்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் 4,900 நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ள அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்ததாலும், சேலத்தில் சுராஜ் என்பவர்  வெயில் கொடுமை தாங்காமல் உயிரிழந்ததாலும் தவெக கூட்டத்திற்கு போலீசார் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.

கியூ ஆர் கோட் மூலம் மட்டுமே அனுமதி, குடிநீர், மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், மக்களும், நிர்வாகிகளும் வெயிலில் நிற்க கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதித்திருக்கிறார்கள்.. இந்நிலையில்தான், இன்று வேலூரில் பேசவிருக்கிறார் விஜய். ஒருபபக்கம் விஜயை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசையில் பல பெண்களும் அங்கே வந்திருந்தார்கள்.

அப்படி வந்த சில பெண்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘நாங்கள் விஜய் சாரை பார்ப்பதற்காக இங்கே வந்தோம் என ஒரு பெண் சொல்ல, மற்றொருவர் நான் என் குழந்தைகளை என் மாமியார் வீட்டில் விட்டு வந்திருக்கிறேன். விஜயை ஒருமுறையாவது பார்க்க வேண்டும் என்பது என் ஆசை. அவருக்காக எங்கள் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை’ என சொல்லி அதிர வைத்தார்.

SIR-க்கு பின் தமிழ்நாட்டில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. முக்கிய அப்டேட்...

SIR-க்கு பின் தமிழ்நாட்டில் இறுதி வாக்காளSIR-க்கு பின் தமிழ்நாட்டில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. முக்கிய அப்டேட்...ர் பட்டியல்!.. முக்கிய அப்டேட்...தமிழகத்தில் 2003ம் வருடம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடந்தது.

9 மாத கர்ப்பிணியை அடித்து துன்புறுத்திய கணவர்.. கர்ப்பிணி பெண் எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

9 மாத கர்ப்பிணியை அடித்து துன்புறுத்திய கணவர்.. கர்ப்பிணி பெண் எடுத்த அதிரடி முடிவு..!பெங்களூருவில் ஒன்பது மாத கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர், தனது கணவர் மற்றும் புகுந்த வீட்டார் மீது கொடூரமான தாக்குதல் மற்றும் சித்திரவதை புகாரை அளித்துள்ளார்.

முஸ்லீம் பெண்ணா? உனக்கு போர்வை கிடையாது.. ராஜஸ்தான் பாஜக எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு..!

முஸ்லீம் பெண்ணா? உனக்கு போர்வை கிடையாது.. ராஜஸ்தான் பாஜக எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு..!முன்னாள் பாஜக எம்பி சுக்பீர் சிங் ஜானாபுரியா, ராஜஸ்தானில் போர்வைகள் விநியோகிக்கும் போது இஸ்லாமிய பெண்களை திருப்பி அனுப்பிய வீடியோ பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

யாருடன் கூட்டணி?.. வேலூர் மீட்டிங்கில் விஜய் பேசப்போவது என்ன?.. எதிர்பார்ப்பில் தவெக...

யாருடன் கூட்டணி?.. வேலூர் மீட்டிங்கில் விஜய் பேசப்போவது என்ன?.. எதிர்பார்ப்பில் தவெக...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய பின் விக்கிரவாண்டி, மதுரை, ஈரோடு,புதுச்சேரி, சேலம் ஆகிய இடங்களில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

216 கோடி செலவில் போலீஸ் ஸ்டேஷனாக மாறும் ஹிட்லரின் வீடு!..

216 கோடி செலவில் போலீஸ் ஸ்டேஷனாக மாறும் ஹிட்லரின் வீடு!..அடால்ஃப் ஹிட்லர் என்ற பெயரை கேட்டால் உலகம் நடுங்கும். ஆஸ்திரியாவில் பிறந்த ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் நாஜி கட்சியின் தலைவராக உயர்ந்து 1933 முதல் 1945 வரை சர்வாதிகார ஆட்சி செய்தவர்.

