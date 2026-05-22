  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. A Amalraj IPS Takes Charge As New Chennai Metropolitan Police Commissioner
Written By
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (09:57 IST)

கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தவர் இன்று சென்னை காவல் ஆணையர்.. அதிரடி உத்தரவு..!

சென்னை
Publish: Fri, 22 May 2026 (09:55 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (09:57 IST)
google-news
சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையராக ஏ. அமல்ராஜ் ஐபிஎஸ் அவர்கள் இன்று காலை அதிகாரப்பூர்வமாகப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். தமிழகத்தில் புதிய அரசு பதவியேற்றதை தொடர்ந்து, காவல்துறை மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் அதிரடி இடமாற்றங்கள் மற்றும் புதிய நியமனங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக ஏ. அமல்ராஜை நியமித்துத் தமிழக அரசு நேற்று உத்தரவிட்டிருந்தது. முன்னதாக தாம்பரம் காவல் ஆணையராக பணியாற்றி வந்த இவர், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தேர்தல் ஆணைய உத்தரவின்படி மாற்றப்பட்டு, கட்டாயக் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். 
 
இந்நிலையில், இன்று காலை சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்த ஏ. அமல்ராஜ், காவலர்களின் சிறப்பான அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு, முறைப்படி கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டு புதிய ஆணையராக பொறுப்பேற்றார்.
 
இதற்கு முன் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக பொறுப்பு வகித்த அபின் தினேஷ் மோதக் ஐபிஎஸ் அவர்கள், தற்போது சிபிசிஐடி பிரிவின் கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநராக மாற்றப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
புதிய ஆணையர் அமல்ராஜ் அவர்களின் நியமனம் சென்னை மாநகர சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

முதலமைச்சர் விஜய் அய்யா.. நீங்க தான் எங்க பிள்ளைகளை காப்பாத்தனும்.. இலங்கை சிறையில் இருக்கும் மீனவரின் தாய் கண்ணீர்..!

முதலமைச்சர் விஜய் அய்யா.. நீங்க தான் எங்க பிள்ளைகளை காப்பாத்தனும்.. இலங்கை சிறையில் இருக்கும் மீனவரின் தாய் கண்ணீர்..!இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு, அந்நாட்டு சிறைகளில் கடந்த 88 நாட்களாக வாடி வரும் தமிழக மீனவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க கோரி, அவர்களது குடும்பத்தினர் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களிடம் கண்ணீர் மல்க உருக்கமான கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டிக்கு புதிய பதவி.. முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு?

ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டிக்கு புதிய பதவி.. முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு?தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், ஆட்சி நிர்வாகத்தையும் அரசியல் உத்திகளையும் அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் இரண்டு மிக முக்கியமான புதிய ஆலோசனைக் குழு நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

தவெக அமைச்சரவை மேலும் நீட்டிப்பு!.. 2 எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு!..

தவெக அமைச்சரவை மேலும் நீட்டிப்பு!.. 2 எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு!..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

ஜனநாயகன் படத்தை கிடப்பில் போட்ட கேவிஎன் நிறுவனம்!. விஜய் ஃபேன்ஸ் பாவம்..

ஜனநாயகன் படத்தை கிடப்பில் போட்ட கேவிஎன் நிறுவனம்!. விஜய் ஃபேன்ஸ் பாவம்..பெங்களூரை சேர்ந்த சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் கே.வி.என். கன்னட படங்களை இந்த நிறுவனம் தயாரித்து வந்தது. விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படத்தை இந்த நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

உலகில் மீண்டும் காட்டாட்சி அபாயாம்!.. ரஷ்யா, சீனா நாடுகள் வார்னிங்!..

உலகில் மீண்டும் காட்டாட்சி அபாயாம்!.. ரஷ்யா, சீனா நாடுகள் வார்னிங்!..ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிக்கக் கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் அந்த நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது. அந்த போரில் ஈரானின் உட்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார்