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80,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான Semiconductor தொழிற்சாலை.. நெல்லை, தூத்துகுடி மக்களுக்கு ஜாக்பாட்?
தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், தைவான் நாட்டை சேர்ந்த உயர்மட்ட குழுவினர் சுமார் 80,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான Semiconductor முதலீட்டு வாய்ப்புகளை ஆராய்வதற்காக நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களுக்கு வரவுள்ளனர். இந்த அதிரடி தகவல் தற்போதைய தொழில் துறை வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த தைவான் தூதுக்குழுவினர், திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நெல்லை மாவட்டம் கங்கைகொண்டான் மற்றும் தூத்துக்குடியில் உள்ள சிப்காட் தொழிற்பேட்டைகளுக்கு நேரில் சென்று அங்குள்ள கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளை பார்வையிட உள்ளனர். தென் தமிழகத்தில் இவ்வளவு பிரம்மாண்ட முதலீட்டில் செமிகண்டக்டர் ஆலை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து இக்குழுவினர் தீவிரமாக ஆய்வு செய்யவுள்ளனர்.
இத்திட்டம் இறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில், தென் மாவட்டங்களில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு உயர்தர தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலும், சர்வதேச அளவில் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தியின் முக்கிய மையமாக தமிழ்நாடு உருவெடுக்கும்.
டெல்லி மற்றும் தமிழக அரசு இணைந்து மேற்கொண்டு வரும் தீவிர தொழில்முனைவு முயற்சிகளின் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இந்த தைவான் குழுவின் வருகை பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
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மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.