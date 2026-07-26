கோவில் உண்டியல் பணத்தை திருடிய ஊழியர்கள்.. கூண்டோடு சஸ்பெண்ட் செய்த அமைச்சர் ரமேஷ்...
கோவையில் பிரசித்தி பெற்ற கோனியம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் பக்தர்களின் காணிக்கைக்காக நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 15ஆம் தேதி கோவில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
அப்போது, சீட்டு விற்பனையாளர் பாலசுப்ரமணியன், அலுவலக உதவியாளர் சரவணன், திருவலகு பிரதீப்குமார், பூசாரி கிருஷ்ணராஜ் ஆகிய நான்கு ஊழியர்கள் சேர்ந்து, ஒரு உண்டியல் முழுவதையும் மறைத்து வைத்துத் திருடியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த முறைகேட்டைக் கண்டுபிடிக்கத் தவறிய 4 அதிகாரிகள் உட்பட மொத்தம் 8 பேரை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் உத்தரவின்படி அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஊழியர்கள் உண்டியல் பணத்தை அபேஸ் செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இது குறித்துக் காவல் துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோவிலின் புனிதமான உண்டியல் பணத்தையே குறிவைத்துத் திருடிய ஊழியர்களின் இந்தச் செயல் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், கடமைத் தவறிய அதிகாரிகள் மீதும் துறை ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva