புதன், 21 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 21 ஜனவரி 2026 (12:54 IST)

70 சீட்டுக்கள்.. முதல்வர் பதவி.. என்.டி.ஏவிடம் பேரம் பேசினாரா சீமான்?

70 சீட்டுக்கள்.. முதல்வர் பதவி.. என்.டி.ஏவிடம் பேரம் பேசினாரா சீமான்?
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு செய்தி காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது. குறிப்பாக, சீமான் 70 தொகுதிகள் மற்றும் முதல்வர் பதவியை கோரிப் பேரம் பேசுவதாக பல 'யூடியூப்' அரசியல் விமர்சகர்கள் விவாதித்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் வலதுசாரி அமைப்பின் நிகழ்ச்சியில் சீமான் பங்கேற்றதே இந்த வதந்திகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
 
இருப்பினும், இந்த தகவல்கள் உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. திராவிட கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைப்பது என்பது அரசியல் தற்கொலைக்குச் சமம்" என்று அவர் பலமுறை தெரிவித்துள்ளார். 2026 தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கம் போல் தனித்தே போட்டியிடும் என்றும், 117 ஆண் வேட்பாளர்கள் மற்றும் 117 பெண் வேட்பாளர்களை களமிறக்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மேலும், "நான் மக்களுடன் மட்டுமே கூட்டணி வைத்துள்ளேன்; தேசிய கட்சிகளுடனோ அல்லது திராவிட கட்சிகளுடனோ ஒருபோதும் கைகோர்க்க மாட்டேன்" என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
 
ஏற்கனவே சில தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்ட சூழலில், இத்தகைய '70 சீட்' வதந்திகள் திட்டமிட்டுப் பரப்பப்படும் பொய்ப் பிரச்சாரம் என்று அக்கட்சியினர் சாடுகின்றனர்.  
 
Edited by Siva

குளிர்பான விளம்பரத்தில் நடிக்க இவ்வளவு கோடியா?!.. ஸ்கெட்ச் போட்ட அஜித்!...

குளிர்பான விளம்பரத்தில் நடிக்க இவ்வளவு கோடியா?!.. ஸ்கெட்ச் போட்ட அஜித்!...நடிகர் அஜித்குமாருக்கு சிறுவயதிலிருந்தே பைக் மற்றும் கார் ரேஸ்களில் அதிக ஆர்வம் உண்டு

மீண்டும் உயரும் கறிக்கோழி விலை!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...

மீண்டும் உயரும் கறிக்கோழி விலை!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...உலகமெங்கும் உள்ள மக்களில் பெரும்பாலானோர் கோழி இறைச்சியை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள்.

பணியிடமாற்றம் செய்ததில் 365.84 கோடி லஞ்சம்!.. கே.என்.நேரு மீது அமலாக்கத்துறை புகார்...

பணியிடமாற்றம் செய்ததில் 365.84 கோடி லஞ்சம்!.. கே.என்.நேரு மீது அமலாக்கத்துறை புகார்...திமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருப்பவர் கே.என்.நேரு.

என்னை கொன்றால் ஈரானை துடைத்து எறியப்படும்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஆவேசம்!...

என்னை கொன்றால் ஈரானை துடைத்து எறியப்படும்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஆவேசம்!...ஈரானில் பொருளாதார வீழ்ச்சி மற்றும் பண வீக்கம் காரணமாக அங்கு அத்தியாவசிய பொருட்கலின் விலை கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது.

தவெகவில் யாரும் மதிக்கலயா?!.. செங்கோட்டையன் சொல்வது என்ன?....

தவெகவில் யாரும் மதிக்கலயா?!.. செங்கோட்டையன் சொல்வது என்ன?....எம்ஜிஆர் அதிமுகவை துவங்கிய காலத்திலிருந்து அந்த கட்சியில் இருந்தவர் செங்கோட்டையன்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com