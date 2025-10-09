வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (10:15 IST)

ஒரே நாளில் 47 தமிழக மீனவர்களை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை.. விசைப்படகுகளும் பறிமுதல்..!

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் மொத்தம் 47 தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் மீனவர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
தமிழக மீனவர்கள் அவ்வப்போது இலங்கை கடற்படையினரால் எல்லை தாண்டி மீன்பிடிப்பதாக கூறி கைது செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், இது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளை மீனவ சங்கங்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிலையில், எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இன்று ஒரே நாளில் 47 மீனவர்களை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை, ஐந்து விசைப்படகுகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
தலைமன்னார் பகுதியில் 30 மீனவர்களும், நெடுந்தீவு அருகே 17 மீனவர்களும் என ஒரே நாளில் மொத்தம் 47 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இலங்கை கடற்படை தொடர்ந்து அத்துமீறி வருவதாக மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு எழுப்பியுள்ள நிலையில், மத்திய, மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

மதுரையில் பிரம்மாண்ட கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்! - இன்று திறந்து வைக்கிறார் ’தல’ தோனி!

மதுரையில் பிரம்மாண்ட கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்! - இன்று திறந்து வைக்கிறார் ’தல’ தோனி!மதுரையில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தை இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தோனி திறந்து வைக்கிறார்.

கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்.. டிஜிபி அலுவலகம் அனுப்பிய பதில் கடிதம்..!

கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்.. டிஜிபி அலுவலகம் அனுப்பிய பதில் கடிதம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்டு எழுதிய கடிதத்திற்கு, டிஜிபி அலுவலகத்தில் இருந்து பதில் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

10 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகுது கனமழை வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை..!

10 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகுது கனமழை வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை..!தமிழ்நாட்டில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

விஜய் வீட்டுக்கு நள்ளிரவு 1.50 மணிக்கு திடீரென சென்ற போலீசார். அரை மணி நேரம் என்ன நடந்தது?

விஜய் வீட்டுக்கு நள்ளிரவு 1.50 மணிக்கு திடீரென சென்ற போலீசார். அரை மணி நேரம் என்ன நடந்தது?கடந்த சில நாட்களாக பிரபலங்களின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விஜய் வீட்டிற்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து அவருடைய வீட்டில் அரை மணி நேரம் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இருமல் மருந்தால் 21 குழந்தைகள் பலி: 'கோல்ட்ரிஃப்' உரிமையாளரை தமிழகம் வந்து கைது செய்த மத்திய பிரதேச காவல்துறை..!

இருமல் மருந்தால் 21 குழந்தைகள் பலி: 'கோல்ட்ரிஃப்' உரிமையாளரை தமிழகம் வந்து கைது செய்த மத்திய பிரதேச காவல்துறை..!ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் 'கோல்ட்ரிஃப்' இருமல் மருந்தை குடித்ததால் குறைந்தது 21 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக, அந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜி. ரங்கநாதன் என்பவரை மத்திய பிரதேச காவல்துறை குழு கைது செய்துள்ளது.

