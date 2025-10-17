வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (13:02 IST)

ஆரம்பமே 42% கூடுதல் மழை.. இன்னும் அதிகரிக்கும் மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!

Rain

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சில நாட்களே ஆகியுள்ள நிலையில் அதற்கு இயல்பை விட மழைப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

தென்மேற்கு பருவமழை முடிவுக்கு வந்த நிலையில், தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக கடந்த சில வாரங்களாகவே நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. பருவமழை போல கனமழை பெய்தாலும், கணக்குப்படி பருவமழை தற்போதுதான் தொடங்கியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

ஆனால் இன்று வரை வடகிழக்கு பருவமழையானது இயல்பை விட 42% கூடுதலாக பெய்துள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் இயல்பாக 77.1 மிமீ அளவே மழை பதிவாகும் நிலையில் இந்த ஆண்டில் 109.7 மிமீ அளவு மழை பதிவாகியுள்ளது.

 

அடுத்து வரும் 24ம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வங்கக்கடலில் உருவாகும் நிலையில் மழைப்பொழிவு இன்னும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by  Prasanth.K

ஒரு கிலோ தீபாவளி ஸ்வீட் ரூ.ரூ. 1.11 லட்சம்.. தங்க பிளேட்டிங் இனிப்பு: ஜெய்ப்பூரின் ஸ்வீட் புரட்சி

ஒரு கிலோ தீபாவளி ஸ்வீட் ரூ.ரூ. 1.11 லட்சம்.. தங்க பிளேட்டிங் இனிப்பு: ஜெய்ப்பூரின் ஸ்வீட் புரட்சிதீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜெய்ப்பூரில் உள்ள 'தியோஹார்' நிறுவனம், தங்க மற்றும் வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட ஆடம்பர இனிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பட்டய கணக்காளராக இருந்து உணவு புதுமையாளராக மாறிய அஞ்சலி ஜெயின் இந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆவார்.

வகுப்பு தோழியை கழிவறைக்கு அழைத்து சென்று வன்கொடுமை செய்த கல்லூரி மாணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

வகுப்பு தோழியை கழிவறைக்கு அழைத்து சென்று வன்கொடுமை செய்த கல்லூரி மாணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!பெங்களூரின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில், 21 வயதான ஜீவன் கவுடா என்ற மாணவர், தனது வகுப்பு தோழியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஜெயிலுக்கு அனுப்புவேன் என ஆசிரியை மிரட்டல்.. பயத்தில் 9ஆம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை..!

ஜெயிலுக்கு அனுப்புவேன் என ஆசிரியை மிரட்டல்.. பயத்தில் 9ஆம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை..!கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு மாணவன் அர்ஜுன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து, வகுப்பு ஆசிரியை ஆஷா மற்றும் தலைமை ஆசிரியை லிஸ்ஸி ஆகியோர் 20 நாட்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்வி

5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்விகரூர் துயர சம்பவத்தில் பலியானவர்களை உடற்கூறு ஆய்வு செய்தபோது ஐந்து மேஜைகளில் உடற்குறைவு செய்ததாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அவர்களும், எட்டு மேஜைகளில் உடற்கூறு ஆய்வு செய்ததாக அமைச்சர் ரகுபதியும் மாறி மாறி கூறியிருக்கும் நிலையில் இதில் உண்மை என முன்னால் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ்பிரஸ் கூறி இருப்பதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com