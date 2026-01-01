வியாழன், 1 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (14:39 IST)

248 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கீடு!.. பொங்கல் பரிசில் பணம் இல்லயா?!...

இப்போதெல்லாம் பொங்கல் வந்தாலே ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசு என்ன கொடுக்கிறார்கள் என்பதைவிட எவ்வளவு காசு கொடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதுதான் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. 2021ம் வருடம் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி 2500 ரூபாய் கொடுத்தார்.

அதன் பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த திமுக 2022, 2023, 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் பொங்கல் பரிசாக 1000 ரூபாய் கொடுத்தது. தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதால் இந்த பொங்கலுக்கு திமுக அரசு 3 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப் போகிறார்கள் என பலராலும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால் இப்போது வரை அரசு அறிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில்தான் 2026 பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கு 248 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசின் நேற்று அரசாணை வெளியிட்டது. பச்சரிசி ஒரு கிலோ, சர்க்கரை ஒரு கிலோ, முழு கரும்பு ஆகியவை கொடுக்கப்பட இருக்கிறது. ஏனெனில் பொங்கல் பரிசுக்கு 248 கோடிதான் ஒதுக்கீடு எனில் பச்சரிசியும், சக்கரையும், கரும்பும் மட்டும்தான் கொடுக்கப் போகிறார்களா? பொங்கல் பரிசாக பணம் ஏதும் கொடுக்கப்பட போவதில்லையா? என்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுந்தது.

ஆனால் இந்த 248 கோடி ரூபாய் பொங்கல் தொகுப்புக்கு மட்டுமே.. அதை முன்பே கொடுத்துதான் பொருள் வாங்க முடியும். இதற்கும் பரிசு தொகைக்கும் சம்பந்தமில்லை. 2 ஆயிரம் கொடுக்கலாமா அல்லது 3 ஆயிரம் கொடுக்கலமா என முதல்வர் நிதி அமைச்சரிடம் ஆலோசனை செய்து வருகிறார். அதன்பின் அதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படும். இன்றோ அல்லது நாளையோ இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிடுவார்’ என திமுகவினர் சொல்கிறார்கள்.

அதிமுக மட்டுமே எங்கள் அரசியல் எதிரி.. வேறு எந்த கட்சியும் இல்லை: துணை முதல்வர் உதயநிதி

அதிமுக மட்டுமே எங்கள் அரசியல் எதிரி.. வேறு எந்த கட்சியும் இல்லை: துணை முதல்வர் உதயநிதிதமிழக அரசியல் களம் குறித்து ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிமுக பலவீனமடைந்திருந்தாலும் அவர்களே தங்களின் முதன்மை போட்டியாளர் என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ்.. எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு தகவல்கள்..!

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ்.. எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு தகவல்கள்..!தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் செய்தியாக, 2026ஆம் ஆண்டு தைத் திருநாளை முன்னிட்டு பொங்கல் போனஸ் மற்றும் பரிசை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதற்காக அரசு கருவூலத்திலிருந்து சுமார் 183.86 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 9.90 லட்சம் பணியாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நேரடியாக பயன்பெறுவார்கள்.

விஜய்க்கு 10 ஆயிரம் ஓட்டு கூட விழாது!.. முதலமைச்சர் ஆசை தேவையா?!.. ராஜகுமாரன் நக்கல்!...

விஜய்க்கு 10 ஆயிரம் ஓட்டு கூட விழாது!.. முதலமைச்சர் ஆசை தேவையா?!.. ராஜகுமாரன் நக்கல்!...தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருந்தபோதே அதை உதறிவிட்டு அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார் விஜய்.

சிகரெட், பீடி விலை பலமடங்கு உயர்வு? பிப்ரவரி 1 முதல் புதிய வரி அமல்.. மத்திய அரசு..!

சிகரெட், பீடி விலை பலமடங்கு உயர்வு? பிப்ரவரி 1 முதல் புதிய வரி அமல்.. மத்திய அரசு..!மத்திய அரசு புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் பான் மசாலா மீதான வரி விதிப்பில் அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதன்படி, வரும் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி முதல் கூடுதல் கலால் வரி மற்றும் புதிய செஸ் வரி விதிக்கப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 'ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு செஸ்' முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக இந்த புதிய வரிகள் அமலுக்கு வருகின்றன.

ரூ.3 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக தந்தையை பாம்பு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த மகன்கள்..!

ரூ.3 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக தந்தையை பாம்பு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த மகன்கள்..!தமிழகத்தின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், சுமார் 3 கோடி ரூபாய் காப்பீடு பணத்தை பெறுவதற்காக, அரசு ஊழியரான தந்தையை அவரது சொந்த மகன்களே பாம்பை கடிக்க வைத்து கொலை செய்துள்ள கொடூரமான சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

