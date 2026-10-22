2027ஆம் விடுமுறைகள் பட்டியல்.. பொங்கல் வெள்ளிக்கிழமை, தீபாவளி வியாழக்கிழமை!
2027ஆம் ஆண்டின் விடுமுறை பட்டியலை தமிழக அரசு வெளியிட்டது. இதில் பொங்கல் வெள்ளிக்கிழமை, தீபாவளி வியாழக்கிழமை வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலின் முழு விவரங்கள் இதோ:
01.01.2027 வெள்ளி - ஆங்கில புத்தாண்டு
15.01.2027 வெள்ளி - பொங்கல்
16.01.2027 சனி - திருவள்ளுவர் நாள்
17.01.2027 ஞாயிறு - உழவர் திருநாள்
22.01.2027 வெள்ளி - தைப்பூசம்
26.01.2027 செவ்வாய் - குடியரசு நாள்
10.03.2027 புதன் - ரம்ஜான்
26.03.2027 வெள்ளி - புனித வெள்ளி
01.04.2027 வியாழன் - வங்கி கணக்கு முடிவு நாள் (வங்கிகளுக்கு மட்டும்)
07.04.2027 புதன் - தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு
14.04.2027 புதன் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு / அம்பேத்கர் பிறந்த நாள்
19.04.2027 திங்கள் - மகாவீர் ஜெயந்தி
01.05.2027 சனி - மே நாள்
17.05.2027 திங்கள் - பக்ரீத்
15.06.2027 செவ்வாய் - மொகரம்
15.08.2027 ஞாயிறு - சுதந்திர நாள்
25.08.2027 புதன் - கிருஷ்ண ஜெயந்தி
04.09.2027 சனி - விநாயகர் சதுர்த்தி
02.10.2027 சனி - காந்தி ஜெயந்தி
08.10.2027 வெள்ளி - ஆயுத பூஜை
09.10.2027 சனி - விஜயதசமி
28.10.2027 வியாழன் - தீபாவளி
25.12.2027 சனி - கிறிஸ்துமஸ்