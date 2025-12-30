செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

தேர்தலுக்கு பின் விஜய் முதல்வரா? எதிர்க்கட்சி தலைவரா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!

vijay
தமிழக அரசியலில் 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் அரசியல் பிரவேசம் இந்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. 
 
இது குறித்து அரசியல் விமர்சகர்கள் தங்களது ஆய்வில், வரும் தேர்தலில் விஜய் அவர்கள் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவோ அல்லது மிக வலிமையான எதிர்க்கட்சி தலைவராகவோ உருவெடுக்க வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருப்பதாக கணித்துள்ளனர்.
 
தற்போது விஜய் அவர்களை சுற்றி நிலவும் அரசியல் எழுச்சி மற்றும் மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு இருக்கும் அபரிமிதமான செல்வாக்கு குறையாமல் தொடர்ந்தால், தமிழக அரசியலில் பல தசாப்தங்களாக நிலவி வரும் இருமுனை போட்டி மாறும். 
 
பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் மத்தியில் விஜய் பெற்றுள்ள ஆதரவு, பாரம்பரிய அரசியல் சமன்பாடுகளை மாற்றியமைக்கும் திறன் கொண்டது. தேர்தலுக்கு இன்னும் கால அவகாசம் இருந்தாலும், விஜய்யின் நிதானமான நகர்வுகளும், தெளிவான இலக்கும் அவரை ஒரு முக்கியமான அரசியல் சக்தியாக நிலைநிறுத்தியுள்ளன. 
 
2026 தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு புதிய அரசியல் சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

விஜய் ஏன் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து கருத்து கூறுவதில்லை.. இதுவும் ஒரு வியூகமா?

விஜய் ஏன் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து கருத்து கூறுவதில்லை.. இதுவும் ஒரு வியூகமா?தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய கட்சி தலைவர் சந்திக்கும் மிக முக்கியமான விமர்சனம், சமகால பிரச்சனைகளுக்கு அவர் ஏன் உடனடியாக எதிர்வினையாற்றுவதில்லை என்பதாகும். குறிப்பாக, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் அல்லது கவின் ஆணவ கொலை போன்ற உணர்வுப்பூர்வமான சம்பவங்களில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மௌனம் காப்பது குறித்து பல விவாதங்கள் எழுகின்றன.

விஜய், முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெறுவார்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

விஜய், முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெறுவார்: அரசியல் விமர்சகர்கள்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்கு வங்கியை பெறுவார் என அரசியல் திறனாய்வாளர்கள் கணித்துள்ளார்கள்.

தமிழகம் அபாயகரமான எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கிறது.. திருத்தணி சம்பவம் குறித்து விஜய்..!

தமிழகம் அபாயகரமான எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கிறது.. திருத்தணி சம்பவம் குறித்து விஜய்..!திருத்தணியில் வடமாநில இளைஞர் ஒருவர் கஞ்சா போதையில் இருந்த சிறுவர்களால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த துயரச் சம்பவம் தற்போதைய திமுக அரசின் நிர்வாக சீர்கேட்டையும், பொறுப்பற்ற தன்மையையுமே அப்பட்டமாக வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

திருத்தணியில் தாக்கப்பட்ட வடமாநில இளைஞர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி விளக்கம்..!

திருத்தணியில் தாக்கப்பட்ட வடமாநில இளைஞர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி விளக்கம்..!திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகே ஒடிசாவை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கர்க் விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார். பாதிக்கப்பட்டவர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இந்த தாக்குதல் நடந்ததாக பரவும் தகவல்கள் முற்றிலும் தவறானவை என்று அவர் மறுத்துள்ளார்.

ரெட் ஜெயண்டுடன் இணையும் ரஜினிகாந்த்.. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

ரெட் ஜெயண்டுடன் இணையும் ரஜினிகாந்த்.. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?ரஜினி ரெட் ஜெயண்ட் இணையும் அந்த படத்தின் இயக்குனர் யாராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

