புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (08:12 IST)

சிவகாசியில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 2959 பேர்.. அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமா?

சிவகாசியில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 2959 பேர்.. அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமா?
விருதுநகர் மாவட்டத்தின் சிவகாசி பகுதியில் தெருநாய்களின் தாக்குதல் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட விவரங்களின்படி, கடந்த 19 மாதங்களில் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும் 2,959 பேர் தெருநாய் கடியால் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.
 
இந்த எண்ணிக்கை, மற்ற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் விவரங்களை சேர்க்கவில்லை. மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர், முன்பு மாதத்திற்கு சிலரே வந்த நிலையில், தற்போது நாள்தோறும் தெருநாய் கடிக்கு சிகிச்சை பெற வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தெருநாய் கருத்தடை திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த தவறுவதே இச்சிக்கலுக்குக் காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். நிரந்தரமான கருத்தடை திட்டத்தை அமல்படுத்தி, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

காவலர் பயிற்சி: திருச்சூரில் மைதானத்தில் இளம் பெண் உயிரிழப்பு

காவலர் பயிற்சி: திருச்சூரில் மைதானத்தில் இளம் பெண் உயிரிழப்புகேரள மாநிலம் திருச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த 22 வயதான பட்டதாரி பெண் ஆதித்யா, காவலர் பணிக்காக விண்ணப்பித்திருந்தார். இதற்காக, அவர் உடல் தகுதி தேர்வுக்கு தீவிரமாக தயாராகி, தினமும் மைதானத்திற்கு சென்று ஓட்டப்பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தார்.

ரீல்ஸ் மோகத்தால் யமுனை ஆற்றில் தவறி விழுந்த பாஜக எம்எல்ஏ!

ரீல்ஸ் மோகத்தால் யமுனை ஆற்றில் தவறி விழுந்த பாஜக எம்எல்ஏ!டெல்லி, பட்டர் கஞ்சி தொகுதியை சேர்ந்த பாஜக எம்எல்ஏ அரவிந்தர் சிங் லவ்லி, சமீபத்தில் யமுனை ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்.

பீகார் தேர்தல்: மாதம் ரூ.2500 மகளிர் உதவித்தொகை.. வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிய இந்தியா கூட்டணி..!

பீகார் தேர்தல்: மாதம் ரூ.2500 மகளிர் உதவித்தொகை.. வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிய இந்தியா கூட்டணி..!பீகார் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நவம்பர் 6 மற்றும் 11 தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சியான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் அடங்கிய இந்தியா கூட்டணி இன்று தங்கள் பிரதான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தென்காசி வரும்போது எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம்: மேலகரம் பெண்கள் ஆவேசம்..!

முதல்வர் ஸ்டாலின் தென்காசி வரும்போது எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம்: மேலகரம் பெண்கள் ஆவேசம்..!மேலகரம் பேரூராட்சி பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள், 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கோரிக்கை வைத்தும் தங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்காததை கண்டித்தும், பட்டா வழங்குவதில் நடக்கும் முறைகேடுகளைக் கண்டித்தும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.

'SIR' வாக்காளர் திருத்த பணிக்கு கேரள முதல்வர் கடும் எதிர்ப்பு! பாஜகவின் சதி என குற்றச்சாட்டு..!

'SIR' வாக்காளர் திருத்த பணிக்கு கேரள முதல்வர் கடும் எதிர்ப்பு! பாஜகவின் சதி என குற்றச்சாட்டு..!பீகாரை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவிலும் நவம்பர் மாதம் தொடங்கப்பட உள்ள 'சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி' (SIR ) என்ற நடவடிக்கைக்கு பல எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. 'இது வாக்காளர் உரிமைகளை பறிக்கும் சதி' என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com