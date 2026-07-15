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  4. ₹20,000 Crore Chennai-Trichy Expressway, ECR Widening
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (08:36 IST)

சென்னை - திருச்சி இனி 3 மணி நேரம் தான்.. வருகிறது பசுமைவழிச் சாலை.. கிளாம்பாக்கம் - மஹிந்திரா சிட்டி வரை மேம்பாலம்..

சென்னை திருச்சி பசுமைவழிச்சாலை
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (08:36 IST)
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தென் சென்னையின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகளில் நிலவும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மூன்று பிரம்மாண்ட உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
 
இதன் முக்கிய அங்கமாக, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம்  சென்னை முதல் திருச்சி வரை ₹20,000 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய பசுமைவழிச் சாலை திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது. இச்சாலை பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது, சென்னை - திருச்சி இடையேயான பயண நேரம் தற்போதைய 6 முதல் 7 மணி நேரத்திலிருந்து வெறும் 3 மணி நேரமாகக் குறையும்.
 
அதேபோல, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் இருந்து மஹிந்திரா சிட்டி வரை போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க ₹3,500 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய உயர்மட்ட மேம்பாலம்  அமைக்கப்பட உள்ளது. இது சிங்கபெருமாள்கோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஏற்படும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலைச் சீரமைக்க உதவும்.
 
மேலும், கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை  திருவான்மியூர் முதல் அக்கராய் வரையிலும், தொடர்ந்து மாமல்லபுரம் வரையிலும் ஆறு வழிச்சாலையாக அகலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பண்டிகைக் காலங்களிலும், வார இறுதி நாட்களிலும் தென் சென்னை வழியாகப் பயணிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இந்த மூன்று திட்டங்களும் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்து, பயணத்தை மிகவும் எளிதாக்கும்.
 
 
Edited by Siva

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