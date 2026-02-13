ஸ்டாலின் வேணுமா?.. விஜய் வேணுமா?!. சேலத்தில் தெறிக்கவிட்ட விஜய்!...

சேலத்தில் நடந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் இன்று காலை பேசிய கட்சியின் தலைவர் விஜய் திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசியிருக்கிறார். அந்த கூட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது:
மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்தும் ஸ்டாலின் சார் உங்களுக்கு வேண்டுமா?.. இல்லை மக்களை நேசிக்கும் விஜய் வேண்டுமா? என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
டெல்லிக்கு எப்போதும் தமிழ்நாடு Out of Control என முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கடி சொல்கிறார். ஆனால் உண்மையில் ஸ்டாலின் சார் எதிலெல்லாம் Out of Control தெரியுமா? சட்டம் ஒழுங்கில் Out of Control , பெண்கள் பாதுகாப்பில் Out of Control, இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பில் Out of Control.. மொத்தத்தில் திமுக ஆட்சியை Out of Control ..
நான் போட்ட அரசியல் கொண்டு இப்போதுதான் வெடிக்க துவங்கியிருக்கிறது.. ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்குகள் கேட்கிறார்கள்.. அதை பார்த்தது ஸ்டாலின் சார் பயப்படுகிறார்.. அது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒத்துவராது என்கிறார். வெல்வோம் ஒன்றாக.. ஆனால், அதில் கிடைக்கும் லாபம் எல்லாம் தனியாக என்பதுதான் திமுகவின் கொள்கை. ஆட்சி அமைக்க மட்டும்தான் கூட்டணி.. ஆனால், மற்றதெற்கெல்லாம் திமுக தனி அணி..
என்னை எப்போதும் ‘விஜயேயே வீட்டை விட்டு வெளியே வா.. பனையூரை விட்டு வெளியே வா’ என்று நக்கலடிக்கிறார்கள்.. அவர்களுக்கெல்லாம் நாம் சொல்லிக் கொள்வது ஒன்றுதான்.. என்னுடைய வீடு எது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? தமிழ்நாடுதான் என்னுடைய வீடு.. தமிழ்நாட்டில் உள்ள என் வீட்டில் எட்டு கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள்.. ஆட்சிக்கு வந்து நான்கரை வருடங்கள் முடிந்த பிறகு இப்போது வந்து ‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’ நாங்கள் செய்கிறோம் என திட்டம் அறிவிக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை.. சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது.. சட்டம் ஒழுங்கை கட்டுப்படுத்த முதலில் ஒரு நிரந்தர டிஜிபி இங்கே இல்லை.. ஒரு செயல் அதிகாரியை வைத்துக்கொண்டு சட்டம் ஒழுங்கு கடை பிடித்தால் இதுதான் நடக்கும்.
அனுபவமில்லாத ஒருவர் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார் என என்னை பேசுகிறார்கள்.. உங்களைப் போல கொள்ளையடிப்பதில் எனக்கு அனுபவம் இல்லை.. உங்களைப் போல மோசமான ஆட்சி நடத்துவதில் எனக்கு அனுபவம் இல்லை.. மக்களை நேசிக்கும் குணம் இருந்தால் போதும்.. காமராஜர், எம்ஜிஆர் எல்லாம் அப்படித்தான் ஆட்சி செய்தார்கள்..
இவர்கள் சொல்லும் அனுபவம் கொள்ளையடிப்பதுதான்.. அந்த அனுபவம் எங்களுக்கு வராது. தேர்தல் வரும்போது 3 ஆயிரம், 5 ஆயிரம் என வந்து காசை கொட்டுவார்கள்.. வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அது உங்களுடைய பணம்தான்.. ஆனால் காசை வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் காதுகளில் விசிலை ஊதுங்கள்.. வீட்டில பல குழந்தைகள் அவர்களின் பெற்றோரிடம் விஜய்க்கு ஓட்டு போடுங்கள் என சொல்லும் க்யூட்டான வீடியோக்களை நான் பார்க்கிறேன்.. அதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள்..
யார் மீதும் நமக்கு தனிப்பட்ட வன்மமோ, கோபமோ கிடையாது. வெறுப்பு அரசியலை செய்ய இங்கே வரவில்லை.. தற்போது எந்த கட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறதோ அதைத்தான் நாம் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும்.. அதைத்தான் விமர்சிக்க வேண்டும்.. ஏற்கனவே மக்களால் ஒதுக்கப்பட்டவர்களை நாம் ஏன் பேச வேண்டும்? இதுதான் எங்களின் கொள்கை.. என்னை போல தனியாக ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு சதவீத வாக்குகளை உங்களால் வாங்க முடியுமா?..
மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என சட்டசபையில் பேசுகிறார்கள்.. மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என்றால் ஏன் இவ்வளவு போராட்டம் நடக்கிறது?.. இடைநிலை ஆசிரியர்கள், பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் ஏன் இவ்வளவு போராட்டங்கள் நடத்துகிறார்கள்?.. மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பொய்யை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்.. பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே பிறந்த புலவர் பெருமான்தான் அவர்.. நம்பிக்கையுடன் இருங்கள். நல்லதே நடக்கும். ஆட்சி நமதே’ என பேசியிருக்கிறார்.