ஸ்டார்ட்ச் லைட்லாம் வேண்டாம்.. சூரியன்லயே போட்டியிடுங்க!.. கமலிடம் சொல்லும் திமுக!...
சில வருடங்களுக்கு முன்பு நடிகர் கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மையம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார். கட்சி துவங்கிய புதிதில் இவர் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். அதுவும் முக ஸ்டாலின் டிவியில் பேசும் வீடியோவை பார்த்து தன் கையில் இருக்கும் டார்ச் லைட்டை தூக்கி எறிந்து அந்த டிவியை உடைப்பது போல் எல்லாம் வீடியோ போட்டார் கமல்.
ஆனால், 2021ம் வருடம் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமர்ந்த பின் திமுகவை ஆதரிக்கத் தொடங்கினார் கமல்ஹாசன். ஒருபக்கம் சட்டமன்ற மற்றும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் எதிர்பார்த்த வாக்குகளை அவர் பெறவில்லை. குறிப்பாக கோவை தொகுதியில் போட்டியிட்ட கமலும் தோற்றுப்போனார்.
எனவே,திமுக ஆதரவு கொள்கையை கையில் எடுத்தார் கமல். இதையடுத்து கமலை பலரும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்கள். இந்நிலையில் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னிட்டு திமுகவில் 12 தொகுதிகளை வாங்க திட்டமிட்டு இருக்கிறாராம் கமல். மக்கள் நீதி மையத்திற்கு எந்த தொகுதியில் அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும் என்பதை குறிப்பிட்டு திமுகவிடம் வழங்க அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறாராம்.
அதோடு டார்ச்லைட் சின்னத்திலேயே போட்டியிடவும் கமல் விரும்புவதாக தெரிகிறது. ஆனால் திமுகவோ உதயசூரியன் சின்னத்தில் மக்கள் நீதி மய்யத்தை போட்டியிட வைக்க நினைக்கிறதாம்.