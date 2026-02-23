வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பேர்?...
தமிழகத்தில் 22 வருடங்களுக்கு முன்பு அதாவது 2003ம் வருடம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடைபெற்றது. அதன்பின் போன வருடம் மீண்டும் தமிழகத்தில் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு இந்திய தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவிட்டது. இதற்கு ஆளும் திமுக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. அதிமுக ஆதரவு கூறியது. தமிழகமெங்கும் இது தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்றது.
தமிழகத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்தனர். ஆனால் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் (SIR) முடிந்தபின் வாக்காளர் பட்டியலில் 5.43 கோடி பேர் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தனர்.. அதாவது 97.37 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர் அதில் நீக்கப்பட்டிருந்தது. இறந்து போனவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் இதில் அடக்கம்.
மேலும் டிசம்பர் 19ம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபட்டவர்கள் பெயரை சேர்ப்பது, நீக்குவது மற்றும் திருத்தம் செய்வதற்கான அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.. அதன்படி 24.4 லட்சம் பேர் மீண்டும் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து கொடுத்தார்கள். அதேபோல் 10 லட்சம் பேர் ஆன்லைன் வழியாகவும் விண்ணப்பத்திருந்தனர். அந்த விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு இன்று தமிழகத்திற்கான இறுதிப்பட்டியலை தேர்தல் கமிஷன் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறார்.
அதன்படி தமிழ்நாட்டில் SIR - பணிகளுக்கு பின் வாக்காளர் பட்டியலில் 5,67,07,380 பேர் இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள். 27.53 லட்சம் பேர் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதில், ஆண் வாக்காளர்கள் 2,77,38,925 பேரும், பெண் வாக்களர்கள் 2,89,60,838 பேரும், 7617 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடக்கம்.